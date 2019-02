Italia’s Got Talent 2019: i golden buzzer di Federica Pellegrini e Claudio Bisio

Italia's Got Talent © Virginia Bettoja

Due Golden Buzzer sorprendenti, tanto talento e grandi emozioni. Lodovica Comello ha accompagnato il pubblico nel nuovo appuntamento con Italia's Got Talent, al suo fianco i giudici Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Claudio Bisio.

Una puntata ricca di emozioni, divertimento, sorprese e tanto talento. Lodovica Comello ha accompagnato i telespettatori nel nuovo appuntamento con Italia’s Got Talent, in onda venerdì alle ore 21.15 in prima visione assoluta su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11. Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Claudio Bisio hanno giudicato, tra divertimento e commozione, i concorrenti presentatisi sul palco. Claudio Bisio porta in finale il sogno di gioventù Due ragazze sul palco, le prime note di This is Me, il resto è pura magia. I Gipsy Musica Academy di Torino si presentano sul palco portando il brano di Keala Settle che lo scorso anno ha trionfato ai Golden Globe come miglior canzone originale.

Con lo scorrere dei secondi tutti gli allievi dell’accademia, composta da ragazzi dai 15 ai 27 anni, raggiungono il palco in un tripudio di emozioni, grinta, energia e solarità; le loro voci si mescolano perfettamente alla coreografia dando vita a uno spettacolo coinvolgente.

L’esibizione termina con il rumore scrosciante dell’applauso del pubblico, i giudici sono estasiati, in primis Claudio Bisio che si alza in piedi per unirsi alla standing ovation dei presenti.

Federica Pellegrini commenta la scelta di aver portato il brano tratto dal musical The Greatest Showman: “In un mondo di canoni come quello di oggi, questo spettacolo non può che fare del bene, bravi”.

Tocca poi all’attore romano lasciarsi andare al suo giudizio finale: “È un messaggio bellissimo, mi ha molto emozionato, ricordo che anch’io ho fatto un'accademia, ricordo i sogni di un ragazzino e vedo i vostri occhi un po’ emozionati, un po’ brillanti, tutti brillanti di voglia di provarci, di essere”.

Il risultato è scontato, Claudio Bisio preme il Golden Buzzer consegnando agli allievi della Gipsy Musical Academy l'accesso diretto alla finale, una pioggia di coriandoli dorati abbraccia i ragazzi, raggiunti sul palco da Claudio per festeggiare insieme.

Federica Pellegrini ha trovato il suo oro

Un’altra performance davvero emozionante è stata quella della crew Urban Theory, composta da ragazzi di età compresa tra i 20 e i 27 anni. Una donna al timone, quattro ragazzi con lei, il gruppo ha dato vita a un’esibizione unica in cui le mani hanno diretto la regia dello spettacolo con tanta tecnica e una sincronicità praticamente perfetta.

Al termine dell’esibizione, Mara è la prima a parlare: “Fantastici, mi siete piaciuti tantissimo, così precisi e devo dire che sono imperdonabile ma non vi avevo dato credito e devo dire la verità, questa cosa mi ha fatto molto piacere perché una volta tanto mi sono sbagliata a non aver dato credito a delle persone che invece sono state eccellenti”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Frank: “Pure io devo dire che con il fatto che ognuno di voi fa lavori diversi, e che vi vedete poco, anche io come Mara non credevo moltissimo in voi però siete stati molto bravi ed è molto bella l’idea di usare le mani perché i ballerini son fissati con i piedi, devono sempre muoverli e invece voi avete ribaltato questa cosa e avete dato spazio alle mani, quindi molto, molto bravi”.

È il turno di Claudio: “La vostra precisione e la vostra originalità come scelta musicale per me è unica, ho visto danza, il mimo, gli animali che si muovevano, la Dea Kali con tante braccia, mi sono un po’ spaventato, ho riso, tanti sentimenti in 100 secondi, grazie”.

Si arriva poi a Federica, completamente estasiata dalla performance: “Allora Urban Theory, a me siete arrivati come un cazzotto nello stomaco, ma proprio dritto in pancia, bello, emozionante e posso dire una cosa? Voi siete il mio bellissimo oro!”

Inutile sottolineare il grande entusiasmo e l’immensa gioia dei ragazzi che grazie a Federica ora si avvicinano al loro sogno.



