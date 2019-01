Claudio Bisio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini sono i quattro giudici della nuova edizione di Italia’s Got Talent, al via stasera e in onda tutti i venerdì alle ore 21.15 in prima visione assoluta su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11.

Mancano soltanto poche ore alla nuova scintillante edizione di Italia’s Got Talent, il talent show più divertente ed emozionante del piccolo schermo che vi aspetta tutti i venerdì alle ore 21.15 in prima visione assoluta su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11.

Ludovica Comello ci guiderà sul palco per conoscere i talenti più straordinari, divertenti e originali che si siano mai visti, a giudicare quattro volti amatissimi dal pubblico italiano: l’inarrestabile Claudio Bisio, l’irriverente Frank Matano, l’inossidabile Mara Maionchi e la sorprendente Federica Pellegrini.

Claudio Bisio

Presentatore, attore, cantante, scrittore e anche doppiatore, Claudio Bisio è un vero show man dello spettacolo italiano, nella sua carriera, iniziata da giovanissimo, si è alternato sui palchi più importanti d’Italia imponendosi come uno dei comici di punta del nostro paese. A poco più di vent’anni inizia a farsi notare sulle scene milanesi per poi ottenere successo a teatro lavorando con alcune delle personalità più influenti, come il maestro Dario Fo; gli anni ’90 segnano la sua affermazione nel cinema e alla fine del vecchio millennio inizia ad imporsi anch sul piccolo schermo, da lì l’inarrestabile ascesa. Claudio ha sempre mostrato la sua enorme poliedricità dedicandosi anche al doppiaggio e prestando la voce ad alcuni divertentissimi personaggi d’animazione, uno su tutti il bradipo Sid de L'era glaciale

Frank Matano

Da enfant prodige a grande stella della televisione italiana, il successo di Frank inizia dal web con la pubblicazione di scherzi telefonici che riscuotono un successo esplosivo rendendolo una vera e propria celebrità. La televisione non può farne a meno e poco dopo arriva il debutto sul piccolo schermo, seguito anche da quello al cinema che avviene nel 2013 con la pellicola Fuga di cervelli in cui è protagonista insieme a Guglielmo Scilla e Paolo Ruffini.

Nel 2015 Frank approda dietro il bancone di Italia’s Got Talent trovando una grande affinità con Claudio Bisio con cui collaborerà poi nella pellicola Ma che bella sorpresa e nella serie TV The Comedians.

Mara Maionchi

Mara è una delle due grandi novità di questa nuova edizione di Italia’s Got Talent, infatti insieme a Federica Pellegrini sono le new entry nel parterre dei giudici. Reduce dal trionfo dell’ultima edizione di X Factor con lo straordinario Anastasio, Mara è pronta a misurarsi con altri talenti che non siano soltanto legati al mondo della musica. La sua carriera è storia, scopritrice di talenti, tra i quali Tiziano Ferro, e produttrice di successo, non vediamo l'ora di vederla in questa nuova esperienza in cui ci farà sicuramente divertire.

Federica Pellegrini

C’è una grandissima attesa per il suo arrivo dietro il bancone dei giudici di Italia’s Got Talent. La vita di Federica è sempre stata legata all’acqua, fin da piccolissima quando suo padre la porta in piscina facendole scoprire quel mondo a cui si sarebbe dedicata con anima e corpo, il resto è storia. A soli 16 anni, ai Giochi Olimpici di Atene del 2004, sale sul podio grazie alla sua medaglia d’argento nei 200 metri stile libero diventando la più giovane atleta italiana di sempre a salire sul podio olimpico, quattro anni dopo si impone invece come la migliore conquistando il gradino più alto alle Olimpiadi di Pechino del 2008; nel 2016 è la portabandiera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Rio.

Ora Federica è pronta a tuffarsi in questa nuova avventura in cui per la prima volta non sarà lei a gareggiare.