Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 23 gennaio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, mercoledì 23 gennaio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Rivediamo la puntata di “Bruno Barbieri - 4 hotel” girata in Trentino, tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme. Qui si contenderanno il titolo di miglior albergatore del Trentino Alberto, Manuela, Mattia e Francesco.

Camorriste, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime investigation scopriamo la storia di alcune potenti donne della Camorra. Stasera a parlare è Anna Carrino, che ha sposato uno dei Boss dei Casalesi, pagandone le conseguenze.

Ciak, ti sfido!, ore 20:55 Blaze

In questa puntata di “Ciak, ti sfido!”, la gara più vip che sia mai stata concepita, presentata da Dolph Lundgren, tre squadre devono cimentarsi nella prova di due grandi film: “Pulp Fiction” e “The Italian Job”.

Lillo & Greg: Il mistero dell’assassino misterioso, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle 21:00, lo spettacolo del duo Lillo & Greg dal titolo “Il mistero dell’assassino misterioso”, un classico giallo inglese, con tanto di maggiordomo.

Come è fatto, ore 20:55 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 20:55, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Apocalypse: la battaglia di Verdun, ore 20:55 National Geographic

Su National Geographic va in onda il racconto di una delle più grandi battaglie di tutti i tempi. Il 21 febbraio 1916, inglesi e francesi vengono colti di sorpresa dai tedeschi a Verdun, a circa 230 chilometri da Parigi. La battaglia dura 300 giorni.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, Danny Forster si trova a New Orleans, per seguire la costruzione di un sistema di protezione dagli uragani.

Mega navi da crociera, ore 21:10 Discovery travel & living

Rivediamo le puntate della seconda stagione di “Mega navi da crociera”, alla scoperta delle più grandi navi da crociera del mondo, veri e propri giganti di ingegneria e tecnologia. Viaggeremo in posti da sogno a bordo di navi maestose.

Ti presento l’impero romano, ore 21:00 History

Mary Beard ripercorre leggende e miti legati alle origini dell'antica Roma. Scopriamo come venivano accolte le nuove popolazioni in un Impero continuamente in espansione.

Wild Corea, ore 21:00 Nat Geo wild

Un affascinante viaggio alla scoperta del lato più nascosto della Corea. Dietro le luci delle grandi città, si cela un territorio ricco di bellezze naturali sorprendenti.

L’ospedale dei miracoli, ore 21:00 Nat Geo people

Seguiamo il lavoro di un team di specialisti del St. Vincent's Hospital, che eseguono ogni giorno procedure mediche in grado di salvare le vite.

Serie TV in onda stasera

Vikings, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic tornano gli episodi della quinta stagione di “Vikings”, la serie tv ambientata nel IX secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche. La serie racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók e di altri personaggi dell’epoca.

Dexter, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Alle 21:15 su Sky Atlantic +1, rivediamo gli episodi della seconda stagione di “Dexter”, la serie tv vincitrice di 2 Golden Globes e 4 Emmy Awards. Dexter Morgan è un ematologo che lavora nella polizia scientifica di Miami ma anche uno spietato serial killer che uccide i criminali che sono sfuggiti alla giustizia.

Midnight, Texas - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox il quinto e il sesto episodio della seconda stagione di “Midnight, Texas”, la serie tv con protagonista Manfred Bernardo, un medium che comunica con i morti e, consigliato dalla nonna defunta, si trasferisce in Texas, nella cittadina di Midnight, abitata da vampiri e streghe.

Nina - 1^ TV, ore 21:15 Fox life

Su Foxlife altri due episodi di “Nina”, la serie tv francese con protagonista Nina (interpretata da Annelise Hesme), un’infermiera determinata e coraggiosa che lavora nel reparto di medicina interna di un grande ospedale.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Altri due episodi, in prima visione Fox crime, della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Shades of blue - 1^ TV, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime, il decimo episodio di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez, nei panni di un’investigatrice corrotta della polizia di New York. La serie tv è valsa alla Lopez un People's Choice Awards come migliore attrice.

Life sentence - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15, su Premium Stories, un altro episodio di “Life sentence”. La serie racconta le vicende di Stella Abbot, una donna a cui viene diagnosticato un cancro terminale e passa 8 anni come se fossero gli ultimi della sua vita. Essendo guarita, deve fare i conti con le scelte sbagliate fatte quando credeva di avere poco da vivere.

Living biblically, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi altri due episodi di “Living biblically”, la serie tv basata sul best seller di A. J. Jacobs, “Un anno vissuto biblicamente”. Il protagonista è un critico cinematografico che, dopo la morte del suo migliore amico, decide di migliorare la propria vita vivendo secondo la Bibbia.

Agent 10, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action un altro episodio di “Agent 10”, la serie tv con protagonista Sharon Stone nei panni di Natalie Maccabe, vice presidente degli Stati Uniti. La donna viene a sapere che nella Costituzione degli Stati Uniti esiste un paragrafo segreto che crea un agente speciale per proteggere il Paese in tempi di crisi.

4 donne e 1 funerale, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 altri due episodi della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 20:55 Fox Animation

Su Fox animation riprendono gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

A tutto reality - L’isola, ore 21:05 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:05, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Alle 20:55 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickeolodeon, altri due episodi di “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Tom & Jerry: Operazione spionaggio, ore 20:40 Boomerang

Tom e Jerry si imbattono nelle piccole spie Jonny Quest e Hadji e nel loro cane Bandit. I tre sono alle prese con il dottor Zin, che ha mandato in missione il suo malefico esercito di gatti.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri due episodi di “Vampirina”, la serie basata sui libri scritti da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Star Wars Resistance, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Star Wars Resistance” la serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di Kazuda Xiono, un giovane pilota della Resistenza del Generale Organa, che ha il compito di spiare la minaccia del Primo Ordine.

