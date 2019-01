Vikings 5, episodio 3 e 4: Un piano diabolico

La tensione tra Ubbe e Ivar è alle stelle: come andrà a finire tra i due figli di Ragnar? Aethelwulf e Heahmund sono pronti a liberare York dagli invasori: Dio sarà dalla loro parte contro il demonio norreno? Bjorn sbarca in Sicilia e lì conosce Eufemio, ricco e potente comandate dell'esercito bizantino. Astrid accetta la proposta di Harald. Floki è pronto a tornare a casa, ma solo per reclutare dei coloni disposti a seguirlo fino alla terra degli Dei. Non perdere il terzo e il quarto episodio della prima parte della quinta stagione di Vikings, in onda su Sky Atlantic mercoledì 16 gennaio alle 21.15

Vikings, stagione 5 (prima parte), episodio 3: Homeland Floki va alla scoperta del luogo in cui approdato: si tratta veramente di Asgard? Che finalmente gi dei abbiano deciso di accogliere le sue preghiere? In Norvegia, Astrid prova a trattare con Harald: se lui vuole veramente allearsi con lei, dovrà farlo alle sue condizioni. Nel Mediterraneo, Sinric consiglia a Bjorn di presentarsi nelle vesti di mercante per evitare inutili scontri. In Inghilterra, i sassoni, guidati da Re Aethelwulf e dal vescovo guerriero Heahmund, attaccano York per liberarla dagli invasori. Non sanno, però, che stanno andando dritti dritti nella trappola del diabolico Ivar. La loro unica speranza è la fuga. Ubbe e Hvitserk avanzano una proposta di pace, ma il Senza Ossa, ormai di fatto al comando della grande armata vichinga, è ovviamente contrario. A questo punto a Ubbe non rimane altro che andarsene: tornerà a Kattegat. Hvitserk, invece, sceglie di restare al fianco del fratello minore: guerra in vista?

Vikings, stagione 5 (prima parte), episodio 4: The Plan

Guidati da una visione ricevuta in sogno da Heahmund, i Sassoni mettono insieme un piano di battaglia decisamente dettagliato: forse finalmente riusciranno a sconfiggere il demonio norreno e i suoi diavoli. Anche Ivar, però, si sta preparando allo scontro, ma la tensione in quel di York è tanta: il giovane figlio di Ragnar sarà in grado di controllare i suoi uomini? Bjorn raggiunge la Sicilia, e lì, in quella ricca isola del Mediterraneo, conosce Eufemio, un potente comandante dell'esercito bizantino. Fiancodiferro accetta di diventare la sua guardia del corpo e di accompagnarlo durante il suo prossimo viaggio, ma Sindric sente che qualcosa non torna: possono veramente fidarsi di Eufemio? A Kattegat, intanto, Ubbe decide di allearsi con Lagherta: insieme saranno più forti, sia contro Ivar sia contro Harald. Astrid accetta la proposta di Harald, con tutte le conseguenze del caso. Dopo aver chiesto il permesso agli dei, Floki decide di fare ritorno a casa per cercare dei coloni disposti a seguirlo.