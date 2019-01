Film stasera in TV: da non perdere oggi, mercoledì 23 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia stasera in TV

Perfetti sconosciuti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2016 per la regia di Paolo Genovese, con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini ed Edoardo Leo. Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità e mette i cellulari sul tavolo: per tutta la durata del pasto, ogni SMS e telefonata verrà comunicata a tutti i presenti, mettendo a nudo i segreti più profondi. Un film divertente e introspettivo da gustare per una serata diversa dal solito.

Scommettiamo che mi sposi, ore 21:00 su Sky Cinema Passion

Commedia americana del 2018 per la regia di Marita Grabiak, con Karissa Lee Staples, Peter Mooney, Cindy Busby, Woody Jeffreys e Kim Delaney. Melanie si è già tirata indietro dall’altare, all’ultimo minuto, per ben tre volte. Per lei è dunque giunto il momento di ignorare gli uomini e dedicarsi ai suoi affari con la sorella. Damon, invece, ha fatto una scommessa: si sposerà con una donna entro 30 giorni. I due si incontreranno con risultati davvero inaspettati. Un film leggero e divertente per una serata senza pensieri.

Belli di papà, ore 21:15 su Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2015 per la regia di Guido Chiesa, con Diego Abatantuono, Antonio Catania, Matilde Gioli, Andrea Pisani e Francesco di Raimondo. Vincenzo è un imprenditore di successo, vedovo e solo, che deve badare ai suoi tre figli di 20 anni. I ragazzi conducono infatti un’esistenza privilegiata ma molto distante dalle loro responsabilità: sarà compito del padre riportarli alla realtà. Un film divertente con un Abatantuono in forma e pungente.

I peggiori, ore 21:15 su Premium Cinema

Commedia italiana del 2017 per la regia di Vincenzo Alfieri, con Lino Guanciale, Vincenzo Alfieri, Miriam Candurro e Antonella Attili. Nella speranza di dare un futuro migliore a Chiara, Massimo e Fabrizio (fratelli senza un soldo) si inventano un lavoro: armati di maschere e telecamere, demoliranno insieme la reputazione dei furbetti del quartierino, divenendo eroi a pagamento. Un film simpatico in pieno gusto partenopeo, per una serata all’insegna delle risate.

Amori e incantesimi, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 1998 per la regia di Griffin Dune, con Sandra Bullock, Nicole Kidman e Dianne West. Sally e Gillian si sentono diverse dalle altre bambine: da sempre praticano la magia insieme alle loro zie. Tuttavia, le ragazze hanno paura di non trovare l’uomo giusto. Insieme useranno i poteri a loro disposizione per suscitare l’interesse degli uomini, incontrato due principi azzurri davvero fuori dagli schemi. Un film divertente intriso dalla zuccherosa anima di due storie d’amore molto diverse.

Suburbicon, ore 19:40 su Sky Cinema Uno +1

Commedia americana del 2017 per la regia di George Clooney, con Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Oscar Isaac e Glenn Flesher. Negli anni ’50 a Suburbicon si vive tutti un’esistenza tranquilla, proprio come quella dei Lodge. Durante un’incursione domestica, però, Nicki Lodge viene brutalmente ferito, e da quel momento la sua vita cambia per sempre, come del resto il suo modo di vedere e capire gli adulti. Un film emozionante e una delle prime prove di Clooney come regista. Sceneggiatura dei fratelli Cohen.

Film drammatico stasera in TV

Ogni giorno, ore 21:15 su Sky Cinema +24 HD

Film americano drammatico del 2018 per la regia di Michael Sucsy, con Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague e Maria Bello. Rhiannon è una timida sedicenne che si innamora di un ragazzo misterioso chiamato A. Quando il sentimento cresce, Rihannon deve fare i conti con l’amare una persona che ogni 24 ore cambia faccia e aspetto, prendendo una decisione che cambierà per sempre la sua vita. Un film pieno d’emozione, intenso, da guardare con un pacchetto di fazzoletti a portata di mano.

Bye bye Germany, ore 21:15 su Sky Cinema Hits

Film drammatico tedesco del 2017, per la regia di Sam Garbanski, con Moritz Bleubtreu, Antje Traue, Anatole Taubman, Mark Ivanir e Jeanne Werner. Francoforte, anno 1946: in un campo di deportazione, David e i suoi amici sono riusciti a sopravvivere all’Olocausto. Adesso hanno un solo scopo: partire per l’America il prima possibile. Tuttavia, hanno bisogno di soldi e di lasciarsi alle spalle un passato difficile. Entra così in gioco Sara, bella e spietata cacciatrice di nazisti. Un film amato dalla critica e un piccolo capolavoro nel suo genere.

Trainspotting, ore 21:00 su Sky Cinema Cult

Film cult inglese del 1996 per la regia di Danny Boyle con Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremner e Johnny Lee Miller. Edimburgo. Mark è un ladruncolo tossicodipendente. Begbie è uno psicopatico violento. Spud è un disperato eroinomane. Sick Boy tiene a malapena sotto controllo la sua dipendenza. Un intreccio di vite, tragedie, esperienze sull’orlo del paradossale. Trainspotting è un ritratto ossessionato delle vite dei suoi protagonisti. Da non perdere.

Le due verità, ore 21:15 su Sky Cinema Crime

Film drammatico per la regia di Sandra Goldbacher con Bill Nighy, Catherine Keener, Matthew Goode e Morven Christie. Natale 1954: Rachel Argyll viene uccisa nella tenuta di famiglia a Sunny Point. Il figlio adottivo viene arrestato, ma il caso non è ancora chiuso. Il film fa parte di una miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Agata Christie.

Film avventura stasera in TV

Tommy la mummia e la tomba di Achnetut, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2017 per la regia di Pim van Hoeve con Julian Ras, Yahya Gaier e Roeland Fernhout. La mummia Tommy ha nostalgia di casa e vuole tornare nel suo paese per recarsi presso la tomba del padre. Si tratta però di un viaggio difficile e costoso, che si realizzerà solo dopo mille peripezie. Un film che si gusta meglio in famiglia, da assaporare insieme ai più piccoli.

Film azione stasera in TV

Lone survivor, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2013 per la regia di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emilie Hirsh e Ben Foster. Il 28 giugno 2005 quattro membri del Seal vengono coinvolti nell’operazione “Red Wing” per uccidere un leader talebano. Purtroppo vengono scoperti quasi subito e andranno incontro a un tragico destino. Sarà solo l’intervento di Marcus a salvarli dall’inevitabile. Un film adrenalinico, pieno di colpi di scena.

I duke alla riscossa, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film americano del 2007 per la regia di Robert Berlinger con Jonathan Bennett, Randy Wayne, April Scott e Willie Nelson. I tre cugini Bo, Luke e Daisy si trasferiscono ad Hazzard, dove si schiereranno con lo zio Jesse per combattere Boss Hogg, corrotto commissario di polizia della città. Prequel televisivo dell’epico telefilm degli anni ’70: da vedere per gli appassionati della serie.

Film fantascienza stasera in TV

Deja Vu – Corsa contro il tempo, ore 21:00 su Sky Cinema Max

Film fantascientifico del 2006 per la regia di Tony Scott, con Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer e Jim Caviezel. Doug è un agente dell’FBI assegnato al caso di un attentato legato a un dispositivo che permette di viaggiare nel tempo. Un caso scottante che spingerà l’agente ad affrontare un pericolo mortale e tutte le difficoltà della sua vita personale. Un film adrenalinico per rimanere col fiato sospeso fino alla fine.

Aliens – Scontro Finale, ore 21:00 su Sky Cinema Classics

Film cult del 1986 di James Cameron con Sigourney Weaver, Michael Bihen e Carrie Henn. A 60 anni dall’ibernazione, Ellen Ripley giunge a terra solo per dover ripartire. Dovrà capire che fine ha fatto la colonia del pianeta Acheron, misteriosamente scomparsa, solo per trovarsi davanti gli alieni ancora una volta. Con lei, solo una bambina di nome Newt. Un film indimenticabile che ha fatto la storia del cinema, da non perdere per nessun motivo.

Self/less, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2015 per la regia di Tarsem Singh, con Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew Goode, Victor Garber e Derek Luke. Un uomo anziano molto ricco è destinato a morire di cancro: tuttavia, con una nuova procedura medica sperimentale riesce a trasferire la sua mente nel corpo di un giovane uomo sano. Non tutto fila liscio: l’uomo, infatti, sente il bisogno di svelare il segreto che riguarda il suo corpo. Un film che fa riflettere sul tempo che passa sotto una nuova prospettiva.

Film d’animazione stasera in TV

Monster House, ore 21.15 Sky Cinema Hits

Un film d’animazione del 2006 diretto da Gil Kenan. È il secondo film girato con la tecnica della performance capture che cattura le espressioni degli attori. Nella notte di Halloween, tre ragazzini curiosi esplorano una casa sinistra in cerca dei mostri che la abitano. Da vedere per lo straordinario uso del 3D che si mescola a un copione incalzante e divertente, adatto a tutta la famiglia. Bambini accompagnati.

