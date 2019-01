Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 7 gennaio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 7 gennaio, sui canali Sky

Programmi tv in onda stasera

Master Pasticciere di Francia, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno rivediamo la quarta stagione di “Master Pasticciere di Francia”. Nel programma, condotto dallo chef Jean Imbert, nove giovani professionisti si sfideranno affrontando prove sempre più difficili. In giuria anche la pasticcera Claire Heitler.

76esimo Golden Globe, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Dal Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, Sandra Oh e Andy Samberg presentano la 76esima edizione dei Golden Globe. Numerose le nomination anche per le produzioni targate Sky, tra cui “Escape at Dannemora”, “Kidding” e “Sharp Objects”.

Cucine da incubo, ore 21:00 Fox life

Lo chef Antonino Cannavacciuolo è a Roma al “ristorante, dolceria, pub, caffetteria, cocktail bar, galleria d'arte” Mangiarte. Il locale è aperto 24 ore su 24 e vige la regola dell’improvvisazione.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Battlebots: Botte da Robot, ore 21:00 Blaze

Battlebots prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Maurizio Battista: Cavalli di razza e vari puledri, ore 20:50 Comedy Central

Maurizio Battista presenta uno spettacolo intitolato “Cavalli di razza e vari puledri”, dove i Cavalli di Razza sono gli artisti che ha incontrato agli inizi della sua carriera e i Puledri i nuovi comici.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Alessia Del Pizzo. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Alessia?

Mega meccanici, ore 21:00 Discovery Channel

Nella puntata di stasera, cinquanta meccanici devono sistemare alcuni strumenti usati in miniera il cui malfunzionamento sta costando caro. Inoltre, devono riparare uno scambiatore di calore in uno zuccherificio.

Disastri in presa diretta, ore 20:55 National Geographic

Attraverso immagini incredibili, analizziamo alcuni disastri in presa diretta. Il 15 febbraio del 2013, la città di Chelyabinsk viene colpita da una pioggia di meteoriti. Osserviamo le straordinarie immagini catturate attraverso riprese amatoriali dei testimoni.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, seguiamo tutte le fasi della lavorazione del tunnel più lungo del mondo, quello del Passo del San Gottardo.

Gatti contro cani, ore 21:10 Discovery travel & living

In questa puntata, Jackson e Zoe incontrano Marti, il proprietario di un cucciolo Bloodhound che infastidisce il suo Sphynx.

La storia delle armi, ore 21:00 History

Le armi a distanza riescono a garantire una sopravvivenza maggiore ai soldati. Esperti di fama internazionale conducono importanti esperimenti per mostrare le caratteristiche di questi strumenti.

Africa: predatori letali, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nella natura più selvaggia dello Zambia, i più temibili predatori conducono le loro vite, seguiti per settimane dalle telecamere di “Wild”. Nella puntata di stasera, scopriamo come vive una famiglia di licaoni nella Valle del Luangwa.

Veterinari d’emergenza, ore 21:00 Nat Geo people

Lo staff dello Human Society della Pikes Peak Region, in Colorado, rischia la vita per salvare gli animali. Nella puntata di stasera, tra gli altri, vediamo il tentativo di fermare alcuni pavoni che hanno invaso una fattoria.

Serie TV in onda stasera

True detective, ore 21:15 Sky Atlantic +1

In attesa di vedere la terza stagione, rivediamo il finale della seconda stagione di “True detective”, la serie HBO acclamata da critica e pubblico e vincitrice di 5 Emmy Awards.

Single parents - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Alle 21:00, su Fox, un altro episodio della prima stagione di “Single parents”, una divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

The cool kids - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Alle 21:25, sempre su Fox, altri due episodi della prima stagione di “The cool kids”, la serie tv creata da Charlie Day. Un’irriverente comedy sulla terza età ambientata in una casa di riposo. Una donna si unisce a tre amici determinati a divertirsi, sempre e comunque.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Frequency, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, altri due episodi della prima stagione di “Frequency”, la serie tv ispirata al film “Frequency - Il futuro è in ascolto” del 2000, diretto da Gregory Hoblit. Protagonista è Raimy Sullivan, detective della polizia di New York che parla con il padre morto vent’anni prima attraverso una radio a onde corte.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, tornano gli episodi della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

Big Bang Theory, ore 21:09 Premium Joi

Su Premium Joi continuano gli episodi di una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni, che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Lucifer - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action, in prima visione tv, altri due episodi di “Lucifer”, la serie tv che è una trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey. Il protagonista è Lucifer, comprimario nel fumetto “Sandman” di Neil Gaiman. Annoiato del suo ruolo negli inferi, si trasferisce a Los Angeles e apre un night club dal nome “Lux”.

Will & Grace, ore 20:55 Fox comedy

Su Fox comedy, alle 20:55, due episodi della sesta stagione di “Will & Grace”, la serie che riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 21:00 Fox Animation

Su Fox animation riprendono gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Dora and friends: in città, ore 20:45 Nick jr.

Alle 20:45 su Nick jr., “Dora and friends: in città”. Dora, la beniamina di tutti i bambini, a cui insegna l'inglese, è cresciuta e va in città. Ha ormai compiuto 10 anni e ha un sacco di nuovi amici, ognuno con un carattere diverso dagli altri.

iCarly, ore 21:00 Nickelodeon

Continuano i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby Doo: il mistero del Cavaliere nero, ore 21:01 Boomerang

In questo episodio “Scooby Doo: Il mistero del Cavaliere Nero”, Villa Grimsley è stregata. Solo Scooby e la sua gang possono risolvere il mistero del Cavaliere Nero.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, continuano gli episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna CHarlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di “Marvel Spider-Man” di stasera, Eddie Brock, che è emerso con il simbionte di Venom pieno di vendetta, si pone l'obiettivo di distruggere Peter Parker e tutto ciò che è Spider-Man.

