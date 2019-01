Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 7 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 7 gennaio, in TV su Sky. Commedie, azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, lunedì 7 gennaio, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Puoi baciare lo sposo, ore 21:15 Sky Cinema Uno e ore 21:45 su Sky Cinema Comedy

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, arriva “Puoi baciare lo sposo”, il film è in programmazione anche su Sky Cinema Comedy alle ore 21:45. Una commedia sentimentale diretta da Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo e Dino Abbrescia. Antonio si è innamorato del suo coinquilino Paolo, i due vivono insieme a Berlino e stanno per sposarsi. Al momento della proposta di matrimonio Paolo pone una condizione: essere presentato ai suoceri italiani. Antonio non ha mai rivelato la sua omosessualità alla propria famiglia, ma dopo qualche esitazione decide di affrontare la questione. Da non perdere se quello che cercate è un film in grado di farvi sorridere ma anche riflettere sui pregiudizi e le ipocrisie purtroppo ancora presenti nel nostro Paese.

Mr. Moll e la fabbrica di cioccolato, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film svizzero, regia di Manuel Flurin Hendry, con Stafen Kurt, Luna Paiano, Maxwell Mare, Yven Hess e Lou Vogel. Con la moglie in vacanza, il simpatico Papa Moll deve occuparsi dei figli, piccoli scatenati combinaguai. Una commedia per tutti, da vedere insieme a tutta la famiglia. Sicuramente divertente sia per i grandi che per i piccini.

Libera Uscita, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Bobby e Peter Farrelly, con Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer, Christina Applegate e Richard Jenkins. Due mogli concedono ai loro mariti una settimana di libertà per fare tutto ciò che vogliono: quello che in apparenza potrebbe sembrare un sogno non si rivelerà poi così allettante. Una romantic comedy da vedere per riflettere con ironia sulle relazioni sentimentali e le responsabilità che ne derivano.

Film fantastici da vedere stasera in TV

La forma dell’acqua, ore 21:15 Sky Cinema +24

Un film di Guillermo Del Toro con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones e Michael Stuhlbarg. Stati Uniti, primi anni della Guerra Fredda. Elisa, una giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora, è qui che avviene l’incontro con una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità. “La forma dell’acqua” è un film imperdibile, vincitore di 4 premi Oscar. Un’insolita storia d’amore dove i sentimenti riescono ad annullare ogni confine tra mondo umano e marino. Strano, ma non troppo, perché l’amore non è fatto di parole.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La maledizione della prima luna, ore 21:15 Sky Cinema HD Hits

Primo capitolo della celebre saga Disney i “Pirati dei Caraibi” con Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush e Jack Davenport. La figlia del governatore viene rapita dal malvagio pirata Barbossa. Will Turner, amico d'infanzia della ragazza segretamente innamorato di lei, si unisce allo strambo pirata Jack Sparrow per portare in salvo la fanciulla. Un film di puro intrattenimento, indubbiamente da vedere. Il regista Verbinski padroneggia la materia con energia ed ironia, non risparmiando citazioni e ammicchi al passato senza perdere mai di vista lo svolgimento del racconto.

Heart of the sea – Le origini di Moby Dick, ore 21:15 Premium Cinema +24HD

Un film d’azione e avventura con la regia di Ron Howard, nel cast troviamo Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw. “Heart of the sea – Le origini di Moby Dick” è l’adattamento cinematografico del romanzo best seller di Nathaniel Philbrick, ispirato alla vera storia del drammatico viaggio della baleniera Essex. Una produzione pazzesca che si affianca al tema della ricerca di se stessi attraverso gli ostacoli e le difficoltà che la vita ci pone davanti.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Operation Chromite, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Jae-Han Lee, con Liam Neeson, Lee Jung-Jae, Beom-su Lee, Se-Yeon Jin, Mathew Darcy e Sean Dulake. 1950: una squadra di spie viene incaricata di ottenere le informazioni cruciali per spezzare il predominio dei nordcoreani. “Operation Chromite” racconta la vera storia degli eroi che liberarono la Corea del Sud, uno spy movie per chi ama i film di guerra e d’azione.

Suicide Squad, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di David Ayer con un cast stellare: Jared Leto, Ben Affleck, Will Smith, Margot Robbie. Un gruppo di criminali, tratti dai fumetti della DC Comics, viene assoldato per una missione. Una divertente storia con protagonista una squadra di villain dal mondo dei comics, un poliziesco in maschera. Non mancano certamente l’ironia e le frasi ad effetto dei blockbuster americani. “Suicide squad” ha vinto un Oscar al miglior trucco e il talento del cast è innegabile.

Pelham 1 2 3: ostaggi in metropolitana, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Tony Scott alla regia di un film con Denzel Washington e John Travolta. Un action movie frenetico, una corsa contro il tempo per vincere la sfida di un criminale raffinato e senza scrupoli chiamato Ryder. Azione e dialoghi tra negoziatore, sindaco, polizia e sequestratore. Per chi ama i film claustrofobici e “underground” e ritmi narrativi senza respiro.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Gifted – Il dono del talento, ore 21:00 Sky Cinema Passion

“Gifted – Il dono del talento” è un film diretto da Marc Webb, con Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer e Jenny Slate. La storia di Frank Adler, un single che improvvisamente si ritrova a crescere Mary, figlia della sorella scomparsa. A scuola, la bambina si rivelerà ben presto essere un prodigio. La sua differenza rispetto ai coetanei la porrà al centro di non poche problematiche. Bella l’alchimia tra la talentuosa nipote e lo zio, che cerca di farla crescere non privandola degli spensierati momenti dell’infanzia. Una riflessione sulla difficoltà del genio e l’importanza di poter essere bambini per diventare degli adulti caratterialmente compiuti.

Made in France, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Regia di Nicolas Boukhrief, un film con Malik Zidi, Dimitri Storage, François Civil, Nassim Si Ahmed, Ahmed Dramé. La pellicola racconta la formazione di una cellula terroristica islamica a Parigi, un giornalista infiltrato rischia la sua incolumità. Un film scioccante, terribilmente attuale e profetico, che ha tristemente anticipato la strage del Bataclan.

Love on Ice, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Bradley Walsh, con Julie Berman e Andrew W. Walker. Spencer Patterson, ex pattinatore sul ghiaccio, si reca in Michigan per allenare Nikki, una giovane atleta promettente. Qui incontra Emily, una campionessa che ha abbandonato la propria carriera da tempo ed ora lavora come cameriera. Un romantic drama con attori emergenti, per trascorrere poco meno di un’ora e mezza con una storia facile da seguire.

Film horror da vedere stasera in TV

Suspiria (versione restaurata), ore 21:00 Sky Cinema Classics

Versione restaurata del capolavoro horror di Dario Argento, primo capitolo della “Trilogia delle tre madri”. Il film è stato scritto insieme a Daria Nicolodi, regina del thriller/horror all’italiana e madre di Asia Argento. Susy Benner, brillante studentessa americana di danza classica, decide di perfezionare le sue capacità artistiche iscrivendosi alla prestigiosa Accademia di Friburgo. È proprio lì che iniziano a manifestarsi strani fenomeni e morti inspiegabili. Un classico imperdibile non solo dell’horror, ma della storia del cinema italiano. Nonché uno dei titoli più amati della filmografia di Dario Argento.

Film western da vedere stasera in TV

Una ragione per vivere e una per morire, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Tonino Valerii, con James Coburn, Bud Spencer, Telly Savalas e Reinhard Kolldehoff. Il colonnello nordista Pennbroke, espulso dall'esercito per codardia, riesce a riconquistare Fort Holman con l'aiuto di un drappello di avanzi di galera sbaragliando i soldati di guarnigione. Da vedere se siete amanti del genere western.

