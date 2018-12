Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 26 dicembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, mercoledì 26 dicembre, sui canali Sky

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti (REPLICA) ore 21:15 Sky Uno

Su Sky Uno, alle 21:15, Alessandro Borghese conduce altre due puntate di “4 ristoranti” e cerca nelle valli del Trentino e ad Aosta il ristorante con il cenone di Natale più curioso. 4 ristoratori per ogni puntata si sfidano a suon di piatti e il fortunato vincitore avrà a disposizione una somma da investire nel proprio locale.

33 Giri Italian Masters, ore 21:15 Sky Arte

Terra mia - Pino Daniele - Sky Arte vi porta alla scoperta degli album che hanno fatto la storia della musica italiana. Per “33 Giri Italian Masters”, stasera raccontiamo i segreti dell’album “Terra mia” di Pino Daniele, uno dei più importanti della sua carriera. Tra gli ospiti, Renzo Arbore.

4 mamme, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life riprende “4 mamme”, il programma condotto da Georgia Luzi e Flavio Montrucchio con il supporto della family coach Roberta Cavallo. In ogni puntata, vediamo quattro mamme affrontare la gestione della vita quotidiana tra casa e figli.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle loro registrazioni che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi più apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Il signore dei coltelli, ore 21:00 Blaze

Nella puntata de “Il signore dei coltelli”, Bill Goldberg segue la sfida tra abili forgiatori e appassionati di arti marziali e armi da taglio. I concorrenti devono cimentarsi nell'antica tecnica dei Samurai.

Maurizio Battista: Cavalli di razza e vari puledri, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista presenta uno spettacolo intitolato “Cavalli di razza e vari puledri”, dove i Cavalli di Razza sono gli artisti che ha incontrato agli inizi della sua carriera e i Puledri i nuovi comici.

Bisturi: tutto da rifare, ore 21:00 lei

Un’altra puntata di “Bisturi: tutto da rifare”. il programma che presenta tutti i tentativi per cercare di porre rimedio a una serie di errori catastrofici commessi da chirurghi plastici.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

La Terra vista dallo spazio, ore 20:55 National Geographic

Osserviamo la Terra dallo spazio per scoprire i complicati processi che danno vita alla formazione di eventi naturali straordinari, tra cui gli uragani, le tempeste di sabbia o le esplosioni di vulcani sottomarini.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, vediamo l’ostacolo incontrato durante gli scavi per costruire la metropolitana di Istanbul: il porto antico della città, uno dei siti archeologici più importanti al mondo.

Mega navi da crociera, ore 21:10 Discovery travel & living

Rivediamo le puntate della seconda stagione di “Mega navi da crociera”, alla scoperta delle più grandi navi da crociera del mondo, veri e propri giganti di ingegneria e tecnologia. Viaggeremo in posti da sogno a bordo di navi maestose.

Oak Island e il tesoro maledetto, ore 20:10 History

Torna su History la serie che segue le avventure di Ricky e Martin Lagina, due fratelli americani alla ricerca del leggendario tesoro di Oak Island. Grazie al loro ingegno e alle tecnologie più moderne, sono riusciti a riportare alla luce manufatti, monete, trappole e altri preziosi reperti presenti sull’isola.

Wild Gran Bretagna, ore 21:00 Nat Geo wild

La Gran Bretagna nasconde al suo interno un cuore selvaggio e misterioso. Le alture del Paese ospitano alcune delle creature e delle piante più affascinanti del mondo.

David Rocco Dolce Vita, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio nel carnevale di Goa, alla scoperta di bevande e cibi diversi.

Fortitude, ore 21:15 Sky Atlantic

Alle ore 21:15 su Sky Atlantic un altro episodio della stagione finale di “Fortitude”, la serie tv incentrata sull'investigazione di un omicidio in una cittadina della regione artica, abitata soprattutto da famiglie di minatori e ricercatori. A indagare sull’omicidio, lo sceriffo Dan Anderssen e del detective esperto Eugene Morton, arrivato appositamente da Londra.

I’m dying up here - Chi è di scena - 1^ TV, ore 22:05 Sky Atlantic

Jim Carrey è il produttore di “I’m dying up here - Chi è di scena”, in prima tv alle 22:05 su Sky Atlantic. La serie tv è basata sul romanzo best seller di William Knoedelseder ed è ambientata sulla scena della stand-up comedy della Los Angeles anni '70.

Il trono di spade, ore 21:15 Sky Atlantic +1

In attesa di rivedere l’ottava e ultima stagione, Sky Atlantic +1 ripropone tutti gli episodi delle stagioni precedenti de “Il trono di spade”. La serie televisiva è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos).

Midnight, Texas - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox il finale di stagione di “Midnight, Texas”, la serie tv con protagonista Manfred Bernardo, un medium che comunica con i morti e, consigliato dalla nonna defunta, si trasferisce in Texas, nella cittadina di Midnight, abitata da vampiri e streghe.

American Horror Story - Apocalypse - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 su Fox, l’ottava stagione della serie tv horror “American Horror Story - Apocalypse” è un crossover tra “Murder House” e “Coven”. Ogni stagione della serie tv ha una trama e personaggi a sé. “American Horror Story” vanta sedici Emmy Awards e due Golden Globe.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Terzo episodio della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Shades of blue - 1^ TV, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime, il sesto episodio di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez, nei panni di un’investigatrice corrotta della polizia di New York. La serie tv è valsa alla Lopez un People's Choice Awards come migliore attrice.

Life sentence - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15, su Premium Stories, un altro episodio di “Life sentence”. La serie racconta le vicende di Stella Abbot, una donna a cui viene diagnosticato un cancro terminale e passa 8 anni come se fossero gli ultimi della sua vita. Essendo guarita, deve fare i conti con le scelte sbagliate fatte quando credeva di avere poco da vivere.

Living biblically, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi i primi due episodi di “Living biblically”, la serie tv basata sul best seller di A. J. Jacobs, “Un anno vissuto biblicamente”. Il protagonista è un critico cinematografico che, dopo la morte del suo migliore amico, decide di migliorare la propria vita vivendo secondo la Bibbia.

The originals - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Un altro episodio della quinta stagione di “The originals”, in prima visione tv. La serie è ambientata nel quartiere francese di New Orleans e segue le vicende di Niklaus Mikaelson, un ibrido appartenente alla famiglia dei Vampiri Originali.

Will & Grace, ore 20:55 Fox comedy

Su Fox comedy, alle 20:55, due episodi della quarta stagione di “Will & Grace”, la serie che riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Griffin Holiday Jukebox, ore 21:00 Fox Animation

Per Natale, su Fox Animation, tornano i Griffin in un’inedita versione festiva. Per tutto il giorno, il canale sarà animato dalle vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Zig & Sharko, ore 21:00 DeA kids

I divertenti episodi della terza stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Looney Tunes: back in action, ore 20:40 Boomerang

Alle 20:40 su Boomerang, “Looney Tunes: back in action”, una nuova, divertentissima avventura dei Looney Tunes, tra intrighi e misteri, spie e complotti.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri due episodi di “Vampirina”, la serie basata sui libri scritti da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Ancora due episodi di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Spider-Man va alla Stark Expo col suo vecchio costume. Quando Ghost mette in pericolo l'evento, Spider-Man è costretto a liberare il simbionte.

