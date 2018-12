Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 10 dicembre

Programmi Tv in onda stasera



Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno

A partire dalle 21.15, su Sky Uno, la penultima puntata di “Best Bakery”, il programma che mette a confronto le diverse pasticcerie d’Italia per scoprire la migliore. A sfidarsi stasera, un pasticcere che sostiene la modernità, uno che ha rivoluzionato l'attività restando fedele alla tradizione e un altro molto intraprendente.

Sei in un paese meraviglioso, ore 21:15 Sky Arte

Condotto da Dario Vergassola e da Roberta Morise, il programma ci porta alla scoperta delle location più suggestive e meno conosciute del nostro Paese. Nella puntata di stasera, visiteremo la rigogliosa foresta Umbra, all’interno del Parco Nazionale del Gargano.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle loro registrazioni che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi più apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Battlebots: Botte da Robot, ore 21:00 Blaze

Battlebots prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Comedy Central presenta Andrea Perroni, ore 21:00 Comedy Central

Dal teatro San Babila di Milano lo spettacolo di Andrea Perroni, imitatore e musicista che mette in scena personaggi televisivi e cantanti italiani famosi.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Pamela Pezzini - Dopo 15 anni di convivenza e due figli, Pamela sposerà finalmente Christian. La damigella d'onore sarà la loro bambina, mentre a mamma e suocera va l'onore di trovare l'abito dei suoi sogni.

I segreti delle strutture, ore 20:50 Discovery Channel

Nella puntata de “I segreti delle strutture” di stasera, scopriamo i segreti della Grande Muraglia Cinese, una delle costruzioni più grandi mai realizzate nella Storia.

Dittatori: le regole del potere, ore 20.55 National Geographic

Alle 20:55 su National Geographic “Dittatori: le regole del potere”. Diversi dittatori hanno ottenuto il potere attraverso metodi simili e grazie a momenti storici particolari, come le crisi economiche che hanno spinto il popolo ad appoggiare i regimi dittatoriali.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, Danny Forster documenta la costruzione di uno degli stadi più innovativi mai pensati: lo stadio di Melbourne, in Australia.

Il mio grosso grasso animale domestico, ore 21:10 Discovery travel & living

Nella puntata di stasera, Travis aiuta Stella a perdere peso prima del matrimonio dei suoi proprietari. E poi, vediamo un boxer che deve assolutamente ritrovare la sua forma.

Combat trains, ore 21:00 History

Alle ore 21:00 su History, “Combat trains”, che evidenzia l'importanza strategica dei treni durante il corso della Storia. Nella puntata di stasera, vediamo i treni diventano fondamentali per i combattimenti e per salvare milioni di persone durante la Seconda Guerra Mondiale.

Africa: predatori letali, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nella natura più selvaggia dello Zambia, i più temibili predatori conducono le loro vite, seguiti per settimane dalle telecamere di “Wild”. Nella Valle del Luangwa, seguiamo la vita di Olimba, un leopardo femmina.

Gli acchiappanimali, ore 21:00 Nat Geo people

Nella puntata di stasera, ambientata a Tucson, Jeff e Marc devono soccorrere una puzzola. Nella periferia di Chicago, invece un proprietario chiama Katy e Brad perché un serpente velenoso si aggira dentro il suo capanno.

Serie TV in onda stasera

Deutschland 86 - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, in prima visione tv, altri due episodi di “Deutschland 86”. Premiata con l'International Emmy, la spy story ambientata durante la Guerra Fredda è il sequel di “Deutschland 83”.

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic +1

In attesa di vedere la quarta, attesissima stagione di “Gomorra - La serie”, rivediamo due puntate della terza stagione della serie prodotta da Sky Atlantic e nata da un'idea di Roberto Saviano.

Single parents - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Comincia alle 21:00, su Fox, “Single parents”, una divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

The cool kids - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Alle 21:25, sempre su Fox, i primi episodi della prima serie di “The cool kids”, la serie tv creata da Charlie Day. Un’irriverente comedy sulla terza età ambientata in una casa di riposo. Una donna si unisce a tre amici determinati a divertirsi, sempre e comunque.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Continuano, in prima visione TV, gli episodi di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle.

Station 19 - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Un’altra puntata del secondo spin-off di “Grey’s anatomy”, la serie si concentra sulla vita degli uomini e delle donne della Stazione 19 dei vigili del fuoco di Seattle.

Bull - 1^ TV, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, in prima visione tv, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Frequency, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, la prime due puntate della prima stagione di “Frequency”, la serie tv ispirata al film “Frequency - Il futuro è in ascolto” del 2000, diretto da Gregory Hoblit. Protagonista è Raimy Sullivan, detective della polizia di New York che parla con il padre morto vent’anni prima attraverso una radio a onde corte.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, tornano gli episodi della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

Last man standing, ore 21:09 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, altri due episodi della sesta stagione di “Last man standing”. La serie racconta la storia di Mike Baxter, padre di famiglia dalle idee molto conservatrici, che si trova alle prese con la sua famiglia composta esclusivamente da donne eccetto suo nipote Boyd di due anni.

Lucifer - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Sempre in prima visione tv, un altro episodio di “Lucifer”, la serie tv che è una trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey. Il protagonista è Lucifer, comprimario nel fumetto “Sandman” di Neil Gaiman. Annoiato del suo ruolo negli inferi, si trasferisce a Los Angeles e apre un night club dal nome “Lux”.

Will & Grace, ore 20:55 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 20:55, “Will & Grace”, la serie che, dopo 11 anni, riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Younger, ore 21:25 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

4 donne e 1 funerale, ore 21:50 Fox Comedy

Alle 21:50 un altro episodio della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:05 Fox Animation

A partire dalle ore 21:05 su Fox Animation, cinque episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Home - Le avventure di Tip e Oh!, ore 21:10 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Dora and friends: in città, ore 20:50 Nick jr.

Dora, la beniamina di tutti i bambini, a cui insegna l'inglese, è cresciuta e va in città. Ha ormai compiuto 10 anni e ha un sacco di nuovi amici, ognuno con un carattere diverso dagli altri.

Game Shakers, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickeolodeon altri due episodi di “Game Shakers”, la una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Craig, ore 21:10 Cartoon Network

“Craig” è una serie animata che racconta le avventure di tre bambini, Craig William, Kelsey Bern e John Paul “J.P.” Mercer, in un bosco nei paraggi del lago di Creek.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:20 Cartoon Network +1

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby Doo va ad Hollywood, ore 21:05 Boomerang

Alle ore 21:05, su Boomerang, “Scooby Doo va ad Hollywood”, Shaggy e Scooby cercheranno di lanciare una serie Tv tutta loro.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di “Marvel Spider-Man” di stasera, Spider-Man si allea con Miss Marvel per indagare su un collegio d'élite dopo che i suoi studenti hanno iniziato a mostrare comportamenti fuori controllo e superpoteri.

Guarda anche in film in onda stasera su Sky