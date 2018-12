Programmi TV da non perdere stasera, sabato 10 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, sabato 10 novembre.

Programmi in onda stasera sui canali Sky

X Factor 2018 - Live ore 21:15 Sky Uno

Alle 21:15 la replica del terzo Live di X Factor 2018. I quattro giudici Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Lodo Guenzi sono pronti a sfidarsi a suon di musica. Quali brani avranno assegnato ai componenti delle proprie squadre e chi sarà l’eliminato di questa sera? Ospiti: Fedez, Sofi Tukker.

Hitler contro Picasso e gli altri, ore 21:15 Sky Arte

Sono trascorsi 80 anni da quando il regime nazista mise al bando la cosiddetta "arte degenerata", organizzando nel 1937, a Monaco, un'esposizione pubblica per condannarla e deriderla e, contemporaneamente un'esposizione per esaltare la "pura arte ariana". Il documentario raccoglie testimonianze dirette legate a storie che prendono il via dalle grandi mostre che a distanza di 80 anni, nel 2017, fanno il punto sull'arte trafugata, tra protagonisti di quegli anni, e ultime restituzioni.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

“Delitti a circuito chiuso” è una serie che trasporta lo spettatore nei reati più sorprendenti risolti grazie alle telecamere di sorveglianza. Morte al supermarket - 28 settembre 2014: Diane, 65 anni, viene uccisa nella sua camera da letto. Non ci sono indizi e solo le telecamere di sicurezza rivelano un primo sospettato con un movente.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Ci sono tesori che aspettano solo di essere scoperti: torna la serie che segue le avventure di Mike e Frank, i più famosi cacciatori di tesori degli Stati Uniti. Il punto più alto della Terra - Mentre si dirigono verso l'Ohio, Mike e Frank arrivano in una proprietà enorme. In Iowa, Danielle si rivolge ad una persona di fiducia per esaminare un misterioso cavallo meccanico.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:50 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:50 su Blaze. Errori da principiante - Mentre Darrell Ward e Lisa Kelly sono intenti a perseguire i loro gioco di potere, Mike Simmons affronta, senza la giusta esperienza, una delle strade più difficili del Canada.

Palco, doppio palco e contropalcotto, ore 21:00 Comedy Central

Comedy Central continua nella sua missione di portare in tv il meglio della comicità e regala al suo pubblico sei serate di puro divertimento con i migliori talenti comici. Dal Teatro Bonci di Cesenatico, una squadra di comici irresistibili, scoperti nelle trasmissioni tv Zelig e Colorado. Per una serata all'insegna del buonumore.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un altro episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Mentre la dr. Dawn visita una paziente colpita infarto quando aveva 45 anni, la dr. Pixie si occupa di un uomo i cui testicoli sono così doloranti da non poter essere toccati.

100% Sexy - 1^ TV, ore 21:55 lei

Una esplosione di colore - Karen, Dan e Melissa intervengono sul look di Sandi, la cui ossessione per i lustrini è fuori controllo, e su quello di Chloe, amante di abiti indossati senza intimo.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Scopriamo come vengono realizzate le enormi decorazioni dei carri del Martedì Grasso. Inoltre, capiamo come vengono creati i bastoncini di caramelle e seguiamo il processo di produzione delle dentiere. Come viene coltivato e trattato il tè più costoso del mondo? Inoltre, come fa la centrale energetica di Siekierki, a Varsavia, a riscaldare metà delle case della capitale polacca?

Oceani: i segreti degli abissi, ore 20:55 National Geographic

Su National Geographic, un’altra puntata di “Oceani: i segreti degli abissi”. Malaysia Airlines 370 - Gli esperti sono alla ricerca del volo della Malaysia Airlines MH370. Come è possibile che il velivolo sia scomparso senza lasciare traccia e che la tecnologia moderna non riesca a ritrovarlo?

Indagini ad alta quota, ore 21:55 National Geographic

Carneficina a San Paolo - Riveliamo i misteri ancora irrisolti di alcuni dei più tragici disastri aerei della storia. 31 ottobre 1996: un volo appena partito dall'Aeroporto di San Paolo si schianta in un quartiere residenziale. Le vittime sono 95. Gli investigatori tentano di capire cosa è successo.

Mega costruzioni, ore 20:15 Discovery Science

Singapore Skypark - Danny Forster si trova a Singapore, dove sorgerà il primo parco realizzato sulla cima di tre grattacieli. Seguiamolo mentre collabora a questa impresa titanica. Kuwait Towers - Danny Forster si trova in Kuwait per seguire la costruzione della torre Al-Hamra, la struttura a spirale più alta del mondo, dotata di un ristorante all'aperto al 17esimo piano.

Chi cerca trova, ore 20:15 Discovery travel & living

Oggetti insoliti - Drew è a caccia di oggetti rari presso un rivenditore locale di Devizes. Poi, a Leigh-On-Sea scova alcuni oggetti insoliti recuperati dai cantieri. Drew visita un magazzino a York, trova un maggiolino nero da sogno in un'officina specializzata nella contea di Cambridgeshire e poi, presso un antiquario nel Suffolk, resta affascinato dal plastico di un castello.

Apocalypse: in guerra tra le guerre, ore 21:00 History

11 novembre 1918: termina uno dei conflitti più orrendi della Storia. Mentre i leader dei Paesi vincitori ridisegnano le mappe, i perdenti devono affrontare gravi crisi e divisioni interne.

Wild Russia, ore 21:00 Nat Geo Wild

L'Eden della Russia - Esploriamo il lato più selvaggio e segreto della Russia. Il Lago Baikal e il Mar Caspio sono ricchi di biodiversità e di enigmatiche creature. Sveliamo i segreti di questi paradisi.

Pronto soccorso animali, ore 21:00 Nat Geo People

Incidenti stradali - Il lavoro di alcuni esperti che si occupano della riabilitazione delle più svariate creature. Brigette tenta di curare un opossum rimasto vittima di un incidente stradale.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

The Deuce - La via del porno, ore 21:15 Sky Atlantic

Seconda stagione per la serie HBO con Maggie Gyllenhaal e James Franco. Altre due puntate, in replica su Sky Atlantic a partire dalle 21:15. L'ala femminista - Vincent fa progetti per un futuro idilliaco con Abby. Intanto, Alston si trova di fronte a un dilemma che riguarda Flanagan. Nessuno si farà male - Sentendosi alle strette, Vincent prova a chiedere consiglio a suo padre. Intanto Kiki cerca un socio per un accordo con Lori.

The Gifted, ore 21:00 Fox

Seconda stagione per la serie Marvel sulla resistenza di un gruppo di mutanti in un mondo che non li vuole. OutMatched - La squadra deve intercettare il prima possibile la Cerchia Interna, che sta organizzando un raid in una struttura di detenzione dei mutanti.

The Walking Dead, ore 21:50 Fox

Replica del quinto episodio della nona stagione di una delle serie horror più seguite di sempre. Cosa c'è dopo - Torna per la nona stagione una delle serie horror più seguite di sempre: per i sopravvissuti all'apocalisse è ora, dopo la sconfitta del terribile Negan, di tornare a ricostruire una società civile.

Family Business, ore 21:00 Fox Life

Dalla Francia, le vicende di madre e figlia che lavorano in uno studio legale specializzato in diritto di famiglia. Un passato da dimenticare - Un anziano sofferente di Alzheimer chiede ai figli aiuto per pagare le medicine, che non può permettersi da solo. È Audrey a dover gestire la difficile conciliazione familiare. Un mare di guai - Il grande giorno di Paul e Audrey è finalmente arrivato, ma le loro nozze vengono rovinate da una cattiva notizia: Sofia è stata arrestata. Astrid si precipita ad aiutare l'amica.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, in replica, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). Come schivare una pallottola - Benny viene arrestato con l'accusa di negligenza professionale, relativa al suo vecchio lavoro. Bull decide di farlo aiutare da un importante avvocato, la nota J. P. Nunnelly. Segreti - Bull lavora con l'avvocato Nunnelly al primo dei casi che le ha promesso in cambio del suo aiuto a Benny. I due litigano su come agire in un caso che vede contrapposti un'azienda informatica e l'FBI.

Person of interest, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15, su Premium crime, un altro episodio di “Person of interest”, la serie incentrata su un gruppo di vigilanti, coadiuvato da un'intelligenza artificiale senziente, impegnati a sventare reati e cospirazioni perpetrati da delinquenti. Informazioni fallaci - Mentre Reese e Fusco si occupano dei nuovi numeri arrivati, che spesso si rivelano errori,Root e Finch devono riconquistare la fiducia della Macchina.

The last kingdom, ore 21:15 Premium stories

Su Premium Stories va in onda un altro episodio di ”The last kingdom”, la serie ambientata sul finire del IX secolo d.C., quando l'Inghilterra era divisa in sette regni separati. Nozze di sangue - Per l'inverno, Uthred, Halig, Finan e gli altri schiavi vengono portati a lavorare in Islanda. Tentano la fuga ma vengono catturati.

Imposters, ore 22:10 Premium stories

Maddie, la protagonista di “Imposters”, è una truffatrice che, con l'aiuto dei suoi due compagni di squadra, riesce a sedurre uomini e donne per approfittarsi di loro. La fase due fa schifo - Mentre Max e Sally partono alla ricerca di informazioni sulla vera identità del Dottore, Ezra riuscire a sedurre Charlotte, per riprendere l'anello.

Angie Tribeca, ore 21:15 Premium Joi

A partire dalle 21:15, due episodi di “Angie Tribeca”, la divertente serie parodia dei police procedural televisivi. Tenente, abbiamo un problema! - Mentre Geils prova l'esame per diventare tenente, il commissariato di Los Angeles si trova ad affrontare un caso tanto spinoso quanto improbabile. Operazione New York - Quando Chekov scompare a New York,a Angie viene spedita una piccola Statua della Libertà. Forse è un indizio di Sniglet e si dirige nella Grande Mela.

Containment, ore 21:15 Premium Action

Terzo episodio della prima serie di “Containment”, alle 21:15 su Premium Action. Lacrime e silenzio - Lex deve andare in TV a mentire per convincere la gente che la situazione si sta risolvendo e che il virus e' sotto controllo. In realtà si sta diffondendo.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. Dubbi e paure - Liza torna al suo club del libro nel New Jersey, nella speranza di suscitare l'interesse verso un autore che ha scoperto al lavoro.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Le storie di quattro amiche che indagano da dilettanti sui decessi che sembrano sospetti. Delitto al chiaro di luna - Dopo aver assistito a un terribile evento nel cuore della notte, il piccolo Kevin resta profondamente scioccato dall'accaduto. Julie, Henriette, Maria e Sabine indagano.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera su Sky

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Ventunesima stagione del cartone cult sulla famiglia più strampalata, politicamente scorretta e cinica d'America. Il D'oh-cial Network - Lisa crea un social network che ha grande successo, fino a diventare una vera e propria ossessione per i suoi concittadini. Le vere casalinghe di Tony Ciccione - Il criminale Tony Ciccione prende in ostaggio la sorella di Marge, Selma. Ma lei si innamora del suo sequestratore. Intanto Lisa sopre un talento insospettato di Bart. Mypod d'ottone e manicotti di dinamite - Homer si trova a sospettare che il nuovo amico di Bart, Bashir, sia coinvolto in un complotto terroristico per distruggere il centro commerciale di Springfield. La paura fa novanta XIV - La morte arriva dai Simpson e vuole Bart. Homer vince il premio Nobel, ma non è vero. Bart e Milhouse comprano un orologio che ferma il tempo.

Kaeloo, ore 21:00 DeA kids

Salviamo la banchisa! - La banchisa si sta sciogliendo inesorabilmente. Olaf cerca di sensibilizzare la gente e raccogliere i fondi per salvare la banchisa. La regina dei corsari - Gli amici del Paese Troppo Carino giocano ai pirati. I corsari hanno rapito la figlia del governatore. La battaglia infuria mentre scoppia una violenta tempesta in mare. Il talent show - I nostri amici ricreano un talent show televisivo per cantanti. I concorrenti sono Kaeloo, Stumpy e Mr Cat. Il tutto, nello stile che li contraddistingue.

Shimmer and Shine, ore 20:55 Nick jr

Genietta per un giorno / L'ispettore Zac - Senza volerlo, Leah esprime il desiderio di diventare una genietta per un giorno e le sue amiche l'accontentano. Il laboratorio di Dalia / Storie di draghi - Le bambine si rivolgono a Dalia, tessitrice di tappeti magici, per far riparare il loro tappeto volante.

iCarly, ore 20:45 nickelodeon

Voglio stare con Spencer - Il nonno di Carly arriva per una visita ma è colpito dall'insolito comportamento di Spencer e mette il dubbio che il fatto Spencer sia affidabile. Io e Nevel - Carly, Sam e Freddie vorrebbero che il loro show fosse recensito. Carly rischia di ricevere una cattiva pubblicità quando insulta il ragazzino che gestisce un popolare sito che dà i voti ai siti web.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby Doo e il fantasma rosso, ore 20:40 Boomerang

I ragazzi vengono invitati all'inaugurazione del resort dello zio di Fred. Ma nel bel mezzo dell'evento appare il Fantasma Rosso, di cui si favoleggiava nella zona, a mettere scompiglio.

Claude, ore 20:55 Disney Junior

La fatina dei denti - Quando a Kimberly cade il primo dentino, Claude promette di tenerlo al sicuro. Ma anche qualcun altro lo vuole! Silenzio per favore - Mentre Sir Bobblysock scrive un nuovo capitolo del suo libro, Claude si offre per gestire la biblioteca. Ma far stare i clienti in silenzio è più difficile di quanto sembri.

Marvel Spider-Man, ore 20:25 Disney XD

Come ho rovinato le mie vacanze estive - Peter Parker è combattuto fra trascorrere le migliori vacanze estive di sempre e le sue responsabilità come Spider-Man.

