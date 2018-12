I concorrenti di X Factor 2018 rimangono in nove: eliminato Emanuele Bertelli durante la terza puntata di Live della dodicesima edizione di X Factor Italia (in esclusiva su Sky Uno ogni giovedì alle 21.15) . Mara Maionchi perde un componente degli Under Uomini

Pubblico e giuria hanno deciso: Emanuele Bertelli deve abbandonare la dodicesima edizione di X Factor Italia, perdendo al ballottaggio contro i Seveso Casino Palace, durante il terzo Live di X Factor 2018. La categoria degli Under Uomini perde un componente: restano in gara, sotto la guida di Mara Maionchi, Leo Gassmann e Anastasio.



Emanuele Bertelli si esibisce sul palco del terzo Live di X Factor 2018 con il brano “Congratulations" del rapper Post Malone, ma non convince la giuria. Il pubblico a casa concorda: il giovane degli Under Uomini è il meno votato della prima manche e finisce al ballottaggio (per la seconda settimana consecutiva).

Emanuele è pronto ad affrontare i Seveso Casino Palace e giocarsi, così, l’ultima possibilità di rimanere all’interno del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Il giovane cantante è il primo ad esibirsi con il brano "Location" di Khalid, sfidando la hit "Ricchi X Sempre" di Sfera Ebbasta proposta dagli avversari. La giuria è dubbiosa: l'ultima parola spetta al pubblico che decide di salvare la band milanese. Emanuele Bertelli degli Under Uomini è l'eliminato del terzo Live di X Factor 2018.

Emanuele Bertelli ha 16 anni e viene dalla provincia di Catania. Scopre di avere talento per il canto grazie alla madre, appassionata di karaoke. Con l'adolescenza la sua voce si trasforma, diventando incredibilmente profonda per un ragazzo così giovane. Appassionato di funk, soul, jazz, r'n'b e trap, Emanuele è il membro più giovane della squadra di Mara Maionchi, che ora resta con due soli componenti.

Lo show va avanti e i nove concorrenti rimasti in gara sono pronti ad affrontare un’altra settimana di duro lavoro (raccontato da Benji & Fede alla conduzione di X Factor Daily, da lunedì a venerdì alle 19.40) per arrivare al quarto Live di X Factor 2018 più carichi che mai, in diretta giovedì 15 novembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11).

Restano in gara le giovani donne di Manuel Agnelli, Luna Melis, Martina Attili e Sherol Dos Santos, i ragazzi di Mara Maionchi, Anastasio e Leo Gassman, i Gruppi del team di Lodo Guenzi, i BowLand e i Seveso Casino Palace, e i due Over di Fedez, Naomi e Renza Castelli.

Il terzo Live di X Factor 2018 può essere rivisto mercoledì 14 novembre alle 21.15 su TV8 e in streaming su questo sito.