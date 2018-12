The Deuce - La via del porno 2, episodi 7 e 8: le anticipazioni

Penultimo appuntamento con la seconda stagione di The Deuce - La via del porno , in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. Candy deve parlare con suo figlio prima che Red Hot raggiunga le sale. Vince vorrebbe staccarsi da Rudy, ma alla fine si ritrova ancora più legato a lui. La frustrazione di Ashley rischia di mettere in pericolo il lavoro fatto finora. Kiki è pronta a trasformare Lori in una stella, ma prima bisogna riuscire a convincere C.C. a lasciarla libera. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda lunedì 5 novembre alle 21.15.

The Deuce, stagione 2, episodio 7 The Feminism Part è il settimo episodio della seconda stagione di The Deuce - La via del porno. Vincent dice a Rudy che non vuole più avere niente a che fare con le case di piacere e i peep show, ma Tommy gli fa capire che non può andarsene così facilmente dall'oggi al domani. Il figlio di Bobby si innamora di una delle ragazze, ma Bobby non ci mette molto a sistemare la faccenda. Darlene non sta molto bene, continua a vomitare... Candy e Harvey sono alla ricerca di investitori per la distribuzione di Red Hot. Eileen dovrà metterci la faccia per promuovere il suo film, dunque è arrivato il momento di parlare apertamente con suo figlio. Il richiamo della droga è troppo forte, e alla fine Shay torna da Rodney. Paul e Kenneth discutono del loro futuro. Flanagan litiga con Anita, una delle ragazze di Bobby, e la situazione degenera in fretta. Alston deve prendere una decisione difficile. Abby e Dave sono sempre più vicini. Kiki è pronta a trasformare Lori in una stella del cinema XXX, ma C.C. è un problema da risolvere quanto prima. Vincent finisce nel mirino di alcune persone molte pericolose...

The Deuce, stagione 2, episodio 8

Nobody Has to Get Hurt è l'ottavo e penultimo episodio di The Deuce - La via del porno. Candy è alle prese con il montaggio di Red Hot, ma c'è una cosa che ormai non può più rimandare e che va affrontata subito: deve parlare con suo figlio. Deve dirgli la verità sul suo lavoro e sul suo passato. Ashley è frustrata: vorrebbe togliere tutte le ragazze dalla strada, ma la sua irruenza rischia di mandare all'aria tutto il lavoro fatto finora. Vince, suo malgrado, è sempre più legato a Rudy. Mr. Pipilo diventa uno dei "finanziatori" di Lori, ma prima bisogna trovare il modo di convincere C.C. a tirarsi indietro una volta per tutte: quale ssarà la cifra giusta? La carriera di Larry sta decollando, ma il ritorno di una delle sue ragazze, uscita da poco di prigione, gli ricorda il suo passato e gli errori commessi. Darlene vuole cambiare la sua vita, e forse, finalmente, presto lo farà. I pimp sono preoccupati per la loro reputazione: per ogni ragazza che ne se va, passa il messaggio che non stiano facendo il loro lavoro, e questo non va per niente bene. Lori è pronta per diventare una stella, ma lasciarsi il passato alle spalle non sarà così facile.