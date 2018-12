Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 9 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, venerdì 9 novembre.

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

Hell’s Kitchen Italia, ore 21:15 Sky Uno

Replica della puntata di martedì di Hell’s Kitchen, la cucina più infernale d'Italia. Lo Chef Carlo Cracco ci accompagna nella sfida tra le due brigate. I 20 cuochi devono cucinare la pasta al pomodoro per conquistare una delle 14 divise.

Being Missoni - 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Una delle case di moda più influenti al mondo raccontata con passione dai suoi protagonisti, i Missoni. Il racconto di 65 anni di storia del brand - tra moda, arte e design - attraverso le memorie di tre generazioni Missoni.

Guiltology - A prova di delitto, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime Investigation, alle 21:05, un altro episodio di “Guiltology - A prova di delitto”, il racconto di crimini che si sono risolti grazie a una svolta inaspettata. Delitto con sorpresa - 1986: la polizia di Los Angeles si occupa di un caso molto difficile, che rischia di rimanere irrisolto. Passeranno 20 anni e servirà il test del DNA per individuare la vera identità del killer.

I am a killer - Nel braccio della morte, ore 21:55 Crime investigation

L'eco del diavolo - Miguel Martinez viene condannato a morte. Quella che era una semplice rapina, si è trasformata in un triplo omicidio con la morte di due uomini e un pastore.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. Caccia estrema - Un'amara verità costringe Tom a fare l'inimmaginabile. Morgan, intanto, continua a cacciare sulle alte vette, tra la vita e la morte. Marty, invece, scopre un avversario. Alla ricerca di cibo - La ricerca di cibo spinge Morgan ad avventurarsi su infide vette. Intanto, Marty va fuori strada.

Takeshi’s Castle Thailand, ore 21:00 Comedy Central

Continuano gli episodi del programma giapponese ideato dal regista e attore Takeshi Kitano, dove un gruppo di 100 concorrenti deve affrontare una serie di prove di resistenza. Le puntate sono commentate dal Trio Medusa, per una serata all’insegna del divertimento.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Giulia Siracusa - Fabio ha proposto a Giulia di sposarla scrivendo per lei una poesia. Poi le ha riconfermato la sua volontà. Per l'abito invece la mamma e la suocera hanno idee opposte. Chi delle due vincerà?

Acquari di famiglia, ore 21:00 Discovery Channel

Panama City Beach - Un resort a Panama City Beach vuole un acquario che si ispiri alla nautica da posizionare al centro del suo nuovo ristorante! Il lavoro è anche un'occasione per godersi una vacanza.

Case da rettili, ore 21:55 Discovery Channel

Rane velenose - Nello Stato di Washington, Greg e Lucas incontrano la famiglia Dasch che sta cercando di creare un enorme terrario ispirato ai Maya per le loro rane dal dardo velenoso.

Supercar: macchine da sogno, ore 20.55 National Geographic

In “Supercar: macchine da sogno”, Afzal Kahn, noto designer d’auto e imprenditore londinese, con l’aiuto di Ralph e Ranen, trasforma bolidi unici in lussuosissime macchine dal look incredibile. Audi A8 - Ralph e Ranen lavorano su un veicolo in grado di resistere alle dure condizioni invernali e di affrontare terreni impervi.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

La rete elettrica di Rio De Janeiro - Danny Forster è in Brasile per seguire la costruzione di uno dei piu' grandi progetti idroelettrici del mondo, che attraversa sette montagne ed e' dotato di due dighe.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:10 Discovery travel & living

Peter Nelson e il suo team continuano la loro ricerca per costruire le case sull'albero più straordinarie del mondo. Casa rustica - Pete e il team devono costruire una splendida e rustica casa sull'albero lungo le rive del Mississippi.

Mafia nostra: il Maxiprocesso, ore 20:25 History

Ripercorriamo il più grande processo di tutti i tempi contro Cosa Nostra, iniziato a Palermo nel 1986 e dove furono processati 475 mafiosi. Intervengono il giudice che presiedeva la corte, Alfonso Giordano, testimoni e giornalisti che seguirono l'evento.

Leoni: assassini insuperabili, ore 21.00 Nat Geo Wild

I leoni sono gli unici grandi felini che cacciano in gruppo. Cosa rende la loro strategia di caccia in branco cosi' efficace e perche' gli altri grandi felini non adottano la stessa tattica?

Dr.ssa Susan: professione veterinaria, ore 21:00 Nat Geo People HD

Su Nat Geo People HD, alle ore 21.00, torna la dottoressa Susan con i suoi animali. Un coniglio speciale - I dottori si occupano di una tartaruga che ha bisogno di una trasfusione di sangue. Inoltre, un coniglio di 10 anni deve essere operato. Lo staff riuscirà ad estrarre una pericolosa massa?

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

House of Cards - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic HD

In esclusiva per l'Italia, la stagione finale del Political Drama con Robin Wright. Gli Shepherd mettono pressione a Claire per la nomina di un giudice della Corte Suprema. La delicata situazione politica in Siria convince il presidente russo a cercare un accordo con Claire.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Sotto esame - Mac e Jack devono rintracciare e fermare un agente corrotto dell'FBI, che è riuscito ad incastrare un uomo facendolo accusare di un omicidio che non ha commesso.

Magnum P.I., ore 21:50 Fox

Remake del cult anni '80 su un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. Sei quadri, una cornice - Un vecchio amico di Higgins, un esperto d'arte che aveva da poco assunto Magnum per essere protetto, viene trovato ucciso. Ed è proprio Magnum il primo indiziato per il delitto.

Outlander - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

America The Beautiful - La quarta stagione della premiata serie tratta dalla saga letteraria di Diana Gabaldon, che racconta la storia di una donna che si trova a vivere 200 anni nel passato.

Criminal Minds - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Tornano le indagini dei profiler della Squadra di Analisi Comportamentale dell'FBI. Regola 34 - La squadra deve scoprire cosa lega sei persone che hanno ricevuto un misterioso pacco. Intanto, Simmons ha problemi col figlio.

Harrow - 1^ TV, ore 21.55 Fox crime

La nuova serie crime con Ioan Gruffudd, un carismatico e anarchico anatomopatologo che nasconde un segreto. Lex Talionis - Nichols interroga Fern come sospettato dell'omicidio di Quinn, mentre Dass cerca di capire come sia coinvolto Harrow. Quest'ultimo intanto indaga sul delitto di un anziano in una casa di riposo.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime un altro episodio di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf. Il leopardo - Deran e Craig rimangono coinvolti nel piano di Marco. Pope ha un crollo. Smurf scopre chi l'ha rapinato e Baz continua con il suo piano.

Rise - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

La sera della prima - È il giorno della prima e Lou si prepara ad affrontarla da solo perché lui e Tracey hanno litigato. La madre di Lilette torna con grandi novità.

Wrecked, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15 altri due episodi della prima stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano. Il caimano nero - Florence e Karen vanno nella giungla per scoprire che cosa sta inquinando l'acqua del fiume. Karen è irritata dalla presenza di Kate. Parto prematuro - Todd vuole vendicarsi di Chet per essere stato con Jess e lo affronta a muso duro. È l'occasione per conoscere qualcosa del passato di Chet.

Blood Drive, ore 21:15 Premium Action

Un altro episodio della serie fantascientifica americana “Blood Drive” in onda stasera alle 21:15 su Premium Action. Traguardo - Arthur e Grace vogliono distruggere l'edificio dell'Heart. Con l'aiuto di Slink, del quale si fidano sempre meno, riescono ad arrivare a Karma.

Younger, ore 21:20 Fox comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. Attrazioni Pericolose - Mentre la vita da ventenne consuma le energie di Liza, una necessità del suo editore la catapulta in un mondo decisamente più adatto alla sua vera età.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Le storie di quattro amiche che indagano da dilettanti sui decessi che sembrano sospetti. Verso la verità - Il giorno della presentazione della sua ultima opera, il corpo dell'artista Leo Hell viene rinvenuto senza vita. La macabra scoperta spinge le amiche ad avviare una nuova indagine.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera su Sky

Ken il guerriero - La leggenda di Raoul, ore 21:15 Sky Generation

Il mio pugno è sancito dal cielo - In questo mondo caduto in rovina c'è un uomo che continua per la sua strada, senza lasciarsi turbare.

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Ventunesima stagione del cartone cult sulla famiglia più strampalata, politicamente scorretta e cinica d'America. La grande Simpsina - Cercando di vendere delle pesche in un quartiere malfamato, Lisa bussa alla porta di un mago: fa amicizia con lui e finisce per diventare una grande illusionista. Homer il ciccione - Hollywood sceglie Homer per interpretare un nuovo supereroe al cinema: il suo peso che aumenta creerà problemi alla produzione. Sesso, pasticcerie e video-taglie - Homer e Ned finiscono a lavorare insieme come cacciatori di taglie. Anche Marge trova un lavoro, anche se un po' bizzarro: è una sexy-panettiera. Il racconto dello scorpione - Un progetto scolastico particolarmente brillante porta Lisa a creare un siero che rende gli anziani meno irascibili e più tollerabili: lo prova su Nonno Simpson e funziona!

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:55 DeA kids

Alta tensione / Esame di guida - Oh e Tip provano le loro famigerate strette di mano, quando Oh si carica elettricamente. - Tip deve superare un esame di guida Buv per riavere il controllo di Succosa. Pigiama party / La cerimonia delle spille - Oh vuole fare nuove amicizie e invita delle perfide ragazzine di terza media - Ph deve ricevere una spilla d'onore per non aver causato incidenti, ma c'è un sabotatore.

Alvinn!!! And the Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Ritorno alle origini / La pagella - Per la prima volta, Simon sbaglia un test in classe e non capisce come sia stato possibile. Dave, invece di sgridarlo, gli consiglia di prendersi qualche giorno per rilassarsi. Cat sitter / L'esperimento - La signorina Croner deve andare fuori città e chiede a Theo di occuparsi della sua casa e, soprattutto, dei suoi gatti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi. Sam viene punita dal professor Horward, il più tremendo di tutto l'istituto, ed è costretta a tornare la sera a scuola, proprio il giorno in cui deve andare in onda la 50esima puntata di iCarly. Visto il successo che iCarly riscuote sul web, il funzionario di un'emittente televisiva contatta i ragazzi e propone loro di trasferire gli episodi in televisione.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

Il cervello di Brian - I nostri amici vengono rapiti durante una missione e privati dei loro poteri dal Brain, una malvagia supermente. Il richiamo della foresta - Bibi perde la sua super capacità di trasformarsi in animale.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:20 Cartoon Network +1

Torna Lo Straordinario Mondo di Gumball, la serie con protagonista il gatto blu più stravagante del canale. Il Test - Sarah propone a Gumball e Darwin di fare un test sul pc, per scoprire a quale personaggio delle sitcom assomigliano. Gumball scopre di corrispondere al “perdente”.

Scooby Doo e la scuola del brivido, ore 20:40 Boomerang

Regia di R. Patterson, Bill Perkins, Willard Kitchen, Phil Valentine; 1988. Scooby, Shaggy, e Scrappy diventano insegnanti di ginnastica in una spaventosa scuola femminile dove le studentesse sono tutte mostri. Quando le ragazze vengono rapite, tocca alla gang salvarle!

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Piccolo terrore - Vampirina si prende cura della sua cuginetta e scopre che è un piccolo terrore! Soprannaturale - I Cacciatori di fantasmi arrivano al Fobia B&B e la famiglia cerca di far credere loro che la casa non sia infestata. La festa della Mumma - Vampirina gestisce il Fobia B&B per regalare a Oxana un'intera giornata di riposo.

Cercami a Parigi, ore 20:40 Disney Channel

Ananas terapia - Lena cerca di imparare da Jeff dei passi di break dance e di svecchiare un po' il suo look. Intanto, Henri torna indietro nel 1905 con un orologio speciale per incontrare Oscar.

Ladybug, ore 21:10 Disney Channel

Il mimo - Il mimo Fred sarà il protagonista di un importante spettacolo. Ma un collega con l'inganno gli soffia la parte. E Papillon trasforma Fred nel Mimo, un cattivo capace di rendere reali gli oggetti che mima. Kung Food - Lo zio di Ladybug, il celebre chef Cheng Sifu, è a Parigi per una gara gastronomica. Ma quando Chloe rovina i piatti preparati da Cheng, Papillon sfrutta la sua rabbia trasformandolo nel perfido Kung Food.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

L'ascesa del dottor Octopus. Parte 3 - Peter passa una giornata alla Oz Academy nella speranza di trovare una prova che possa convincere Harry che suo padre vuole distruggere Spider-Man.

Guarda anche i film in onda stasera su Sky

Guarda anche i film in onda stasera su Sky

Guarda anche i film in onda stasera su Sky

Guarda anche i film in onda stasera su Sky