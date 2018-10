Programmi TV da non perdere stasera, domenica 28 ottobre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, domenica 28 ottobre

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

Mix & Match - 1^ TV, ore 21.15 Sky Uno

Quarta puntata del programma condotto da Lodovica Comello. 4 donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e poi affrontare delle prove a eliminazione.

Discovering Fashion, ore 20.45 Sky Arte

Alla scoperta dei più grandi stilisti di tutti i tempi. Andiamo in passerella insieme ai protagonisti che hanno trasformato il mondo della moda. Nella puntata, Karl Lagerfeld, iconico direttore creativo di Chanel.

Igor il russo - Un killer in fuga, ore 21.15 Sky Atlantic

Il Racconto del Reale - La storia di Igor il Russo, il criminale dalle mille facce che ha seminato terrore in mezza Europa. Attraverso interviste inedite e ricostruzioni, il documentario racconta la trasformazione del killer di Budrio.

Guiltology - A prova di delitto, ore 21.05 Crime Investigation

Su Crime Investigation, alle 21.05, la replica del secondo episodio di “Guiltology - A prova di delitto”, il racconto di crimini che si sono risolti grazie a una svolta inaspettata. Una caccia lunga vent'anni - 1982: un killer americano uccide numerose vittime. La caccia all'uomo dura circa 20 anni.

Chi è l’assassino? - 1^ TV, ore 22.00 Crime investigation

I nuovi episodi di “Chi è l'assassino?” tornano a raccontarci alcuni tra i casi più contorti della cronaca nera francese per far luce sulla verità che si nasconde dietro ognuna di queste storie. Il crimine del villaggio - La città intera si stringe attorno a Didier Barbot quando la moglie dell'uomo scompare. La donna viene trovata morta in un'auto. Ma la verità sul caso è inquietante.

Lo squalo, ore 21.00 Blaze

Il mago di Hollywood - Terry Schappert e Larry Zanoff riproducono le scene più adrenaliniche del passato cinematografico. La coppia ripropone la scena di un tentato omicidio e il miracoloso salvataggio della vittima.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Nella puntata di stasera di “Malattie imbarazzanti XXL”, ritroviamo alcuni dei pazienti più gravi, come Patience, che a un anno dalla visita deve subire un serio intervento. Scopriamo poi come se la cavano Mike e Sara dopo le drastiche procedure bariatriche.

Come è fatto, ore 20.15 Discovery Channel

Su Discovery Channel, a partire dalle 20.15, 4 puntate di “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiono.

Il mito di Atlantide, ore 20.55 National Geographic

Atlantide resta ancora oggi uno dei più grandi miti di tutti i tempi. È davvero esistita? E cosa le è accaduto?

Telescope: nel cuore dell’universo, ore 21.05 Discovery Science

Per 25 anni, il telescopio Hubble ci ha permesso di fare scoperte incredibili sull'Universo. Oggi, il telescopio James Webb è pronto a sostituirlo: cento volte più' potente del suo predecessore, ci accompagnerà in un viaggio unico nel cuore dell'Universo.

Piscine da pazzi, ore 21.10 Discovery travel & living

Oceani - L'esperto di design per esterni Lucas Congdon e la sua squadra hanno realizzato alcune straordinarie piscine per cortili. I loro progetti sono sempre più ambiziosi: scopriamone tutti i dettagli.

L’Italia del treno, ore 21.00 History

Binari al potere - 1839: un treno corre lungo il Golfo di Napoli. Per la prima volta, il mostro di ferro solca l'Italia. Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido vanno alla scoperta delle officine di Pietrarsa.

Il fiume del cielo, ore 21.00 Nat Geo Wild

Il Brasile ospita un fiume più lungo del Rio delle Amazzoni, eppure fino a poco tempo fa non sapevamo della sua esistenza. Partiamo per un viaggio alla scoperta del 'fiume del cielo', tentando di scoprire come e dove si forma.

Jade: fino alla fine del mondo, ore 21.00 Nat Geo people

Jade, un'adolescente australiana, è mossa dall'ambizione di compiere una delle più grandi imprese di sempre: un viaggio alla conquista delle tre maggiori calotte polari del mondo.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Magnum P.I., ore 21.00 Fox

Remake del cult anni '80 su un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. Dalla testa in giù - Magnum aiuta un pescatore cui hanno rubato un prezioso carico. E scopre che anche il ladro ha bisogno di aiuto.

Empire - 1^ TV, ore 21.00 Fox life

Quinta stagione per il musical drama vincitore di un Golden Globe. Ama tutti, fidati di pochi - I Lyon stanno cercando di ritrovare una loro identità, e hanno in cantiere un nuovo progetto che li riporterà in auge.

Blue Bloods, ore 21.05 Fox Crime

A partire dalle 21.05, due episodi di “Blue Bloods”. Conto in sospeso - Danny e Maria sono sulle tracce di un veterano dell'esercito, che potrebbe soffrire di Sindrome da Stress Post Traumatico. Intanto Frank viene colto in fallo durante una conferenza stampa. L'Ape Regina - Mentre Danny e Baez indagano sull'omicidio di una popolare drag queen, Erin deve riesaminare un caso di droga dopo essere stata rapita dalla madre dell'accusato.

Law & Order - unità speciale - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Primo spin-off della serie “Law & Order - I due volti della giustizia”, vediamo stasera, in prima tv, un nuovo episodio. Mamma - Un'anziana signora, ricoverata in una struttura per demenza senile, accusa di essere stata stuprata, ma le analisi non rilevano alcuna violenza. Così i detective provano a indagare nel suo passato.

Deception - 1^ TV, ore 22.04 Premium Crime

In prima visione tv, un altro episodio della prima stagione di “Deception”. Il mistero del diamante - La donna misteriosa costringe Cameron a rubare un diamante della collezione Rockefeller, promettendogli in cambio una chiave USB contenente un video che scagiona Jonathan.

Imposters - 1^ TV, ore 21.15 Premium stories

Maddie, la protagonista di “Imposters”, è una truffatrice che, con l'aiuto dei suoi due compagni di squadra, riesce a sedurre uomini e donne per approfittarsi di loro. Lady Marian ha un talento nascosto - Mentre decidono il da farsi riguardo al Dottore, Ezra, Jules e Richard ricevono la visita di Lenny Cohen. I tre non sospettano niente.

Manifest, ore 21.58 Premium stories

Bagaglio non reclamato - Saanvi e Michela hanno la stessa visione: una donna, che sembra fatta di pietra, lascia impronte bagnate. A causa di questa visione Michaela commette un errore sul lavoro.

The Big Bang Theory, ore 21.15 Premium Joi

A partire dalle 21.15 su Premium Joi, due episodi della serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. La polarizzazione della cometa - Osservando il firmamento con il telescopio di Raj, Penny vede qualcosa che si rivela poi essere una cometa, e una cometa ancora non vista da nessuno. L'insufficienza monetaria - Sheldon vorrebbe che l'università finanziasse un esperimento teso a corroborare le sue ipotesi sulla teoria delle stringhe, ma la cifra di cui necessita è esorbitante.

The vampire diaries, ore 21.15 Premium Action

Alle 21.15 su Premium Action, un altro episodio di “The vampire diaries”. Che cosa sei tu - Stefan, ormai umano, deve fare i conti con il suo passato sanguinario. Cade scioglie l'accordo con i fratelli Salvatore e propone a Damon un altro accordo: non prenderà la vita di Stefan.

Camera Cafè, ore 19.50 Comedy Central

A partire dalle 19.50, su Comedy Central, al via con gli episodi di “Camera Cafè”. Nel corridoio di un ufficio, una macchinetta del caffè riprende gli impiegati nelle loro grottesche vicende giornaliere, poco professionali, molto personali.

Boris, ore 21.20 Fox Comedy

Coprolalia - La produzione, inaspettatamente, chiede di mettere maggior realismo negli episodi di 'Medical Dimension'. Renè decide quindi di introdurre il turpiloquio nei dialoghi. Come Durok - Tutti sono eccitati all'idea che 'Medical Dimension' sarà presentato al Roma Fiction Fest. L'unico a non sembrare entusiasta è Renè, che non ama la popolarità. Buona Festa del Grazie - Stanis deve girare una scena nella quale, in preda a uno sfogo di rabbia, deve distruggere tutto. Per calarsi meglio nella parte assume delle anfetamine. L'importanza di piacere ai notai - Stanis scopre con stupore di non piacere alle fasce più abbienti. Decide quindi di diventare co-regista, per dare una svolta importante al suo personaggio.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera su Sky

I Simpson, ore 21.00 Fox Animation

Continuano le avventure della famiglia Simpson, con gli episodi della ventiquattresima stagione della serie vincitrice di 32 Emmy Awards. La piccola e la balena - Dopo che una tempesta ha sconvolto la città, Lisa trova una balena in difficoltà e decide di cercare di salvarla. Il colore giallo - Facendo una ricerca per la scuola, Lisa scopre il diario di una sua antenata, Eliza Simpson, datato 1860. Marge contro single, anziani, coppie senza figli - Marge scopre che a Maggie piace lo show di Roofi. Così decide di portare la figlia allo spettacolo del suo beniamino. Una coppia da Haw-Haw - Nelson ha invitato tutti i bambini alla sua festa: Bart propone di disertare. Tuttavia, tornato a casa, Marge lo viene a sapere e lo costringe ad andarci.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 21.30 DeA Kids

Arti marziali / Lupi mannari a Chicago - Oh viene sfidato da una gang di bulli e Tip gli insegna a reagire con il Tip-Fu - Per sfidare le sue paure, durante la notte di Halloween, Oh compie un gesto avventato.

Shimmer and Shine, ore 21.20 Nick jr

A scuola di Brilla-magie / Avventura sul fondale - Leah e le geniette sono a lezione di brilla-magie da Afina, ma qualcosa... non funziona!

Il ragazzo che gridava al lupo...mannaro, ore 20.25 Nickelodeon

Regia di E. Bross, con V. Justice, B. Shields. Jordan Sands e la sua famiglia ereditano una casa in Romania. Dopo un incidente nel laboratorio segreto della casa Jordan si trasforma in un lupo mannaro!

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20.05 Cartoon Network

Torna su Cartoon Network (canale 607 di Sky) Lo Straordinario Mondo di Gumball, la serie con protagonista lo stravagante gatto blu. Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Ant Bully - Una vita da formica, ore 20.40 Boomerang

Appena arrivato in una nuova città, il piccolo Lucas Nickle sfoga la sua frustrazione su un nido di innocenti formiche del suo giardino!

The Lion Guard, ore 20.30 Disney Junior

La serie animata continua l'epica tradizione e lo storytelling de "Il Re Leone". Cercando Utamu - Banga, Kion, Ono e Beshte vanno alla ricerca di Utamu. E lungo la strada Banga racconta di quando incontrò Timon e Pumbaa. Intanto, Fuli, uscita in missione da sola, si mette in pericolo.

Marco e Star vs le forze del male, ore 20.40 Disney Channel

Star in bicicletta - Marco insegna a Star ad andare in bicicletta. Restituiscimi la bacchetta - Un misterioso cane si impadronisce della bacchetta di Star e non vuole più restituirgliela.

