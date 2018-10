Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 28 ottobre

La guida ai film che andranno in onda in TV su Sky, stasera. Prime visioni e film dedicati a tutta la famiglia

Una panoramica sui film che andranno in onda domenica 28 ottobre in TV sui canali Sky. Tutte le première e le Library al primo passaggio saranno anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera su Sky

Diverso da chi?, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Per la regia di Umberto Carteni, “Diverso da chi?” è una commedia del 2009 con Luca Argentero, Claudia Gerini, Filippo Nigro e Francesco Pannofino. Piero è un politico di sinistra dichiaratamente gay: vive a Trieste da molti anni con il fidanzato, Remo, e rappresenta gli omosessuali in politica. Quando viene candidato sindaco con l’intento di non sottrarre voti al candidato favorito, viene affiancato da Adele, esponente centrista dell’ala cattolica, con idee politiche decisamente lontane dalle sue. Eppure, tra i due scoccherà una scintilla. Un film leggero e attualissimo, con una Claudia Gerini che ha vinto il Ciak d’Oro come miglior attrice protagonista.

Mr. Moll e la fabbrica di cioccolato, ore 21:00 su Sky Cinema Family HD

Deliziosa commedia del 2017 per la regia di Manuel Flurin Hendry. Papà Moll dovrà prendersi cura dei suoi tre figli, da solo, per una settimana intera. La mamma, infatti, si è regalata una bella vacanza: sarà lui a doversi dividere tra lavoro e famiglia. Per uno strano scherzo del destino, il padre dovrà badare anche ai figli del capo, i più acerrimi nemici della sua prole. Con Stefan Kurt, Luna Paiano, Maxwell Mare e Yven Hess, una frizzante commedia tedesca che farà sorridere tutta la famiglia.

Fottute!, ore 21:00 su Sky Comedy HD

Commedia americana del 2017 diretta da Jonathan Levine. Emily ha 30 anni ed è appena stata lasciata dal suo fidanzato. Dopo varie insistenze, convince la mamma iperprotettiva ad accompagnarla in una vacanza in Ecuador, dove puntualmente verranno prese in ostaggio e affronteranno ogni genere di disavventura. Con Amy Schumer, Goldie Hawn e Ike Barinholtz, una commedia avventurosa e divertente con un cast di grande talento.

Soap Opera, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Una commedia del 2014 per la regia di Alessandro Genovesi. In un condominio di Milano vivono alcuni coinquilini un po’ eccentrici, che non smettono di farsi gli affari degli altri. Il film dal sapore di soap opera si articola nelle varie peripezie dei residenti, interpretati da Fabio de Luigi, Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Caterina Guzzanti, Ricky Memphis, Diego Abatantuono, Ale e Franz e Elisa Sednaoui. Un film che riscrive le regole del cinepanettone e di articola in scene leggere, apprezzabili da tutta la famiglia.

Film drammatici da vedere stasera su Sky

La tregua, ore 21:00 su Sky Cult HD

Film del 1997 di Francesco Rosi, “La tregua” è un film drammatico ispirato all’omonimo romanzo del ’63 di Primo Levi. Nel ’45, la Germania nazista si difende dall’arrivo delle truppe sovietiche e americane. I soldati tedeschi abbandonano i campi di concentramento, cercando di cancellare le tracce di una carneficina. Tra i deportati ad Auschwitz c’è Primo Levi, un italiano deportato poiché ebreo e partigiano, che inizia il suo viaggio per tornare a casa. Con John Turturro, Massimo Ghini, Rade Šerbedžija e Roberto Citran. Un film intenso e struggente per non dimenticare una delle più grandi tragedie della storia dell’umanità.

Film fantasy e di fantascienza da vedere stasera su Sky

Twilight, ore 21:15 su Happy Halloween HD

Tratto dai bestseller di Stephenie Meyer, “Twilight” è il primo film della saga diretta da Catherine Hardwicke. Bella è una ragazza comune che non ama conformarsi a quello che fanno le ragazze della sua età. Dopo essersi trasferita, incontrerà un misterioso Edward Cullen, ragazzo sfuggente e affascinante che attirerà la sua attenzione. Ben presto, Bella scoprirà di essere attratta da lui, che si rivelerà essere un vampiro. Con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Peter Facinelli ed Elizabeth Reaser, un film che oscilla tra tensione sensuale e innocenza, incentrato sul conflitto amoroso della protagonista.

Wonder Woman, ore 20:59 su Premium Cinema +24 HD

Per la regia di Patty Jenkins, uno dei film più amati del 2017. Diana è la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una guerriera dalla forza incredibile. Dopo una vita trascorsa nella protezione della sua isola, un pilota che precipita nella sua terra le racconta del conflitto che infuria nel mondo esterno, convincendola a partire per salvare l’umanità. Con una incredibile Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen e Robin Wright, un pluripremiato film d’azione e supereroi dove la protagonista è una donna senza paura.

Io sono Leggenda, ore 21:14 su Premium Cinema Energy

Ispirato all’omonimo romanzo di Richard Matheson, “Io sono Leggenda” è un film del 2007 diretto da Francis Lawrence con Will Smith, Salli Richardson e Willow Smith. Nel 2012, Robert Neville è uno dei pochissimi sopravvissuti a una terribile epidemia di morbillo che ha spazzato via il genere umano. Insieme al suo cane, si trova ad affrontare gli esseri umani degenerati dalla malattia, che sono diventati mostri in preda alla rabbia. Nella sicurezza del suo appartamento barricato, Neville, formidabile virologo, sta cercando una cura, ma nel suo futuro si prospettano nuove tragedie. Un film intenso e commovente, da non perdere.

The Amazing Spider-Man 2, Il potere di Electro, ore 19:40 su Sky Cinema Uno +1

Dalla regia di Marc Webb, un film di supereroi del 2014. Peter Parker deve dividersi tra il salvare il mondo dai malvagi nei panni di Spider-Man e uscire con la fidanzata. In tutto questo, sta cercando anche di frequentare la scuola, con scarso successo. Sarà l’arrivo di Electro, un nuovo nemico, che rovescerà completamente la situazione e porterà Peter a scoprire nuovi segreti del suo passato. Con Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx e Dane DeHaan, un film dagli effetti speciali straordinari e uno humor affilato, da gustare con tutta la famiglia.

Film horror da vedere stasera su Sky

The Ring, ore 21:15 su Scary Halloween HD

Classico horror del 2002 per la regia di Gore Verbinski. Quando quattro adolescenti muoiono, in luoghi diversi ma alla stessa ora, sarà la zia di una di loro a scoprire il dettaglio che accomuna le tragedie: una videocassetta che, a sette giorni esatti dalla sua visione, porta una morte orribile a coloro che la guardano. Verbinski riprende fedelmente la pellicola giapponese del 1998 che ha fatto scalpore e ne costruisce un horror adrenalinico e sconvolgente. Con Naomi Watts, Martin Henderson, David Dorfman e Brian Cox, un film da vedere per tutti i veri appassionati dell’orrore.

Film d’azione da vedere stasera su Sky

Stolen, ore 21:00 su Sky Cinema Max

Film d’azione americano del 2012 di Simon West. Will Montgomery è un ex detenuto: ha scontato la pena dopo essere stato tradito a seguito di una rapina il cui bottino milionario non è mai stato recuperato. Will viene contattato da un vecchio socio, il quale sostiene di aver rapito sua figlia e di volere i soldi: avrà solo 12 ore per trovare il bottino, e potrà contare solo su se stesso. Con un grande Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas e Danny Huston, un film adrenalinico da gustare minuto per minuto, mentre la tensione cresce fino ad esplodere.

La battaglia di Alamo, ore 21:00 su Sky Classics HD

Classico western degli anni ’60 diretto da nientemeno che John Wayne. Anno 1836: nella missione fortificata di Alamo, in Texas, si sono asserragliati i volontari al comando di Jim Bowie e del colonnello Travis, con David Crockett e altri fedelissimi. Di fronte a loro, ci sono settemila soldati messicani agli ordini del generale Santa Ana. I combattimenti vanno avanti per giorni in un’eroica resistenza. Con John Wayne, Rickard Widmark, Laurence Harvey e Frankie Avalon, una pietra miliare del genere western da non perdere.

Big Game – Caccia al Presidente, ore 21:15 su Premium Cinema

Dalla regia di Jalmari Helander, un film d’azione del 2014 con Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Felicity Huffman e Victor Garber. L’Air Force One viene abbattuto dai terroristi: a bordo c’è il Presidente degli Stati Uniti, che resta intrappolato in un luogo deserto. Ad aiutarlo c’è solo un tredicenne, Oskari, che si trova in missione di caccia per dimostrare alla famiglia la sua maturità. I due si preparano alle 24 ore più adrenaliniche della loro vita: un film che mescola elementi action alla classica avventura per ragazzi.

Arma Letale 4 – ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film del 1998 di Richard Donner, quarto capitolo della saga di Arma Letale. Questa volta, un cargo ricolmo di cinesi stipati nella stiva di una nave dà l’opportunità a Murtaugh di liberare gli schiavi della mafia. Con lui c’è Riggs, pronto a diventare papà. Con Mel Gibson, Danny Glover, Rene Russo e Jet Li. Un film esilarante e pieno di colpi di scena, con un senso dell’umorismo potente e una regia grandiosa.

Film thriller da vedere stasera su Sky

Sonnambula, ore 21:00 su Sky Cinema Passion

Pe la regia di Elliott Lester, un thriller americano del 2017. Sarah è turbata da attacchi di sonnambulismo e paurosi incubi. Per tentare una cura, si rivolge alla sua università e al centro di ricerca del sonno. Dopo la prima notte di monitoraggio, però, scopre che il mondo attorno a lei è cambiato, e continua a farlo ogni volta che si addormenta: starà a lei e al ricercatore Scott trovare un modo per tornare al punto d’inizio. Con Ahna O’Reilly, Richard Armitage e Jake Broder, un thriller ricco di suspense e torbidi sviluppi sentimentali.

Film documentario da vedere stasera su Sky

Le meraviglie del mare, ore 20:30 su Sky Cinema Family +1 HD

Per la regia di Jean-Michel Cousteau e Jean-Jacque Mantello, un film che esplora i mari e gli oceani, dalle Fiji alle Bahamas, attraverso gli occhi dei figli Céline e Fabien. Con Jean-Michel Cousteau, Fabien Cousteau, Céline Cousteau e Arnold Schwarzenegger. Un documentario elegante e leggero, perfetto per tutta la famiglia.

Film di animazione da vedere stasera su Sky

Bigfoot Junior, ore 21:15 Sky Cinema +24 HD

Film d’animazione francese del 2017 diretto da Ben Stassen e Jeremy Degruson. Il tredicenne Adam vive un’adolescenza complicata per colpa dei suoi grandi piedi e dei suoi capelli sbarazzini. Quando si mette alla ricerca del padre scomparso, scoprirà che in realtà di Bigfoot. Insieme affronteranno un’avventura esilarante per salvarsi dalle grinfie di una multinazionale che li vuole per creare un farmaco che fa ricrescere i capelli. Doppiaggio di Lorenzo d’Agata, Massimo De Ambrosis, Claudia Catani e Alessio Cigliano. Un film d’animazione esilarante e pieno di emozioni da vedere insieme a tutta la famiglia.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera su Sky