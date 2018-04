Si è tenuta lunedì 16 aprile a Los Angeles la premiére della seconda, attesissima stagione di Westworld , in onda su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata (dunque in contemporanea con gli U.S.A.) ogni lunedì alle 03.00 a partire dal 23 aprile, e in onda in versione doppiata ogni lunedì alle 21.15 a partire dal 30 aprile. In attesa di rivedere Dolores, Maeve e tutti gli altri, sfoglia la gallery del cast sul red carpet