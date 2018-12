Westworld 2: ecco cosa succederà nel finale secondo i fan

@HBO

L’ultimo episodio della seconda stagione, in onda lunedì 25 giugno alle 03.00 su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata, si avvicina. Intanto, dopo le curiosità destate da Vanishing Point , i fan sulla nota community di domande e risposte Reddit hanno elaborato diverse teorie. E, secondo molti, il vero colpo di scena della stagione coinvolgerà il personaggio di William... Continua a leggere e scopri di più

Uno dei colpi di scena più clamorosi a cui il pubblico di Westworld ha assistito durante la prima stagione dello show HBO – in onda con gli episodi della S02 ogni lunedì alle 21.15 (e alle 03.00 in versione originale sottotitolata) – ha coinvolto il personaggio di William, che si è scoperto essere la versione più giovane del misterioso Uomo in Nero.



Ad un passo dall’epilogo di Westworld 2, il personaggio interpretato dagli attori Ed Harris e Jimmi Simpson torna protagonista: il penultimo episodio della seconda stagione, "Vanishing Point", porta a galla una rivelazione importante su William, affrontando il tema della morte della moglie. Alcuni dettagli dell’episodio lasciano interdetti i fan, che si lanciano nelle più variopinte ipotesi sul personaggio.



Westworld 2, episodio 10: le anticipazioni sul finale di stagione



È un host?

Fra le possibilità più spesso avanzate dai fan di Westworld c’è quella secondo cui William potrebbe essere un androide costruito dalla Delos Destinations, come sottolinea la webzine Insider, anziché un ospite del parco in carne ed ossa come si è creduto fino ad ora. Dunque, è possibile che la seconda stagione si concluda con William che scopre la sua vera identità, secondo molti. E se, invece, William fosse stato un host solamente per un certo periodo di tempo?

Mettiamo il caso che William sia davvero un ospite del parco e che sia diventato solo successivamente un androide: potrebbe, forse, essere stato il Dottor Ford a creare una versione host di William, dopo la sua morte? La teoria viene avanzata da un utente di Reddit , secondo cui Ford avrebbe gestito l’host di William (come, d’altronde, ha già dimostrato di sapere fare).Che sia o meno un host, sono diversi gli utenti che non hanno dubbi: William e Dolores, di cui l’uomo è innamorato, si incontreranno nuovamente . E, a ben guardare, secondo qualcuno l’ipotesi sarebbe avvalorata addirittura dal trailer della serie trasmesso durante il Super Bowl, dove parrebbe che i due cavalchino insieme. Tuttavia non va dimenticato che William era sposato, così potrebbe anche essere possibile che William si riunisca ad una versione host di sua moglie . D’altronde, essendo figlia di James Delos, non è irragionevole pensare che sia stato creato anche un ibrido umano della donna da qualche parte nel parco.Come ben sanno i fan della serie HBO, la moglie di William, Juliet, si è tolta la vita una volta compresa la malvagità del marito e per farlo ha ingoiato delle pillole, addormentandosi nella vasca da bagno. L’immagine di una vasca da bagno è comparsa spesso nel corso degli episodi, ma gli utenti di Reddit fanno notare che non si tratta sempre della stessa immagine. Certo, potrebbe trattarsi solamente di un errore di produzione, ma in alternativa i fan hanno pensato che in quella vasca potrebbe avere perso la vita William , invece della ragazza.In molti sperano in uno scontro fra titani per l’episodio finale di, “The Passenger”, in onda il lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic. Facciamo un passo indietro: ricordate Logan, l’altro figlio di James Delos insieme alla moglie di William, morto per overdose? Magari è ancora in vita . E adesso i due pezzi grossi della Delos potrebbe scontrarsi.