Westworld 2, episodio 10: le anticipazioni sul finale di stagione

Lunedì 25 giugno alle 21.15 andrà in onda il nono e penultimo episodio della seconda stagione di Westworld in versione doppiata in italiano, ma andrà anche in onda il decimo episodio in versione originale sottotitolata (alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A., e poi alle 22.15, in replica). Andiamo a scoprire qualche anticipazione su The Passenger , ultimo (!!) episodio della S02: continua a leggere, guarda il promo di HBO e scopri di più (ovviamente fate attenzione agli SPOILER se state seguendo la serie solo in versione doppiata!)

La seconda stagione di Westworld è in onda in esclusiva su Sky Atlantic ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica alle 22.15), e alle 21.15 in versione doppiata. Vanishing Point, il nono episodio - una sorta di prologo al finalone imminente -, andrà dunque in onda in versione doppiata in italiano lunedì 25 giugno alle 21.15, ma per chi invece è in pari con la messa in onda statunitense, ecco che, sempre il 25 giugno, nella notte tra domenica e lunedì, andrà in onda The Passenger, il decimo e penultimo episodio, ovviamente con i sottotitoli. The Passenger, il passeggero. Passeggero come aggettivo, come qualcosa di definito in certo periodo di tempo. Oppure, ma forse dovremmo dire anche, passengero come sostantivo, qualcuno che è, per l'appunto, di passaggio. Dunque qualcuno che è in viaggio. Ma di che viaggio stiamo parlando? Del viaggio verso la famigerata Valley Beyond, l'Oltre Valle, la Valle Al Di Là, oppure del viaggio che comincia dopo l'apertura della porta, metaforica e letterale, che tutti stanno cercando? La seconda stagione di Westworld volge al termine, e se da una parte siamo sicuri che avremo finalmente una risposta a molte delle domande che ci siamo fatti finora, dall'altra possiamo stare certi che le ultimissime scene di questo episodio ci lasceranno con nuovi, inquietanti quesiti. Ma ecco il promo di The Passenger rilasciato da HBO:

Il promo di The Passenger si apre con porte che, per l'appunto, si aprono e con Dolores e Bernard che, presumibilmente, fanno il loro ingresso nella Forge, la "Forgia", la "Fucina", menzionata nell'episodio 9, che altro non è che un'altra versione della "culla", solo che in questo caso non sono le personalità e le storyline dei robot a essere raccolte e conservate, bensì le versioni digitali degli ospiti del parco.

Da quanto si può vedere nel video, la forgia - che ancora non si capisce bene se spazialmente coincida con la Valley Beyond, l'Oltre Valle, ma parrebbe proprio di sì - si trova in una zona piuttosto esterna del parco di Westworld, una zona desertica, molto lontana dal MESA, il centro operativo. Ad ogni modo, la cosa certa è che tutti gli host si stanno dirigendo lì, in quello stesso posto.

Al MESA, intanto, è arrivata la cavalleria, cioè Hector, Felix e compagni. Di sicuro sono lì per salvare Maeve, ma pare proprio che Maeve si sia già salvata da sola grazie al piccolo aiuto che Ford le ha dato in Vanishing Point.

C'è poi una serie di scene decisamente interessanti, e ci riferiamo a quelle incastonate tra le bande nere nella parte alta e nella parte bassa dello schermo. Come per le scene ambientate dentro la culla, e come per le scene ambientate nel passato, nel periodo in cui Ford fece testare Bernard a Dolores, anche qui ci troviamo nel mondo virtuale, e tutto fa indicare che ci troviamo dentro il mondo virtuale della Forgia. Altrimenti come si spiega che Dolores vede sé stessa a Sweetwater? E come si spiega James Delos? E Logan, per di più insieme ai sopracitati Bernard e Dolores? Esatto, torna il personaggio di Logan, anche lui, sembrerebbe, ancora vivo, seppur in versione sintetica e incorporea. Come ricorderete, Delos Jr. non era proprio un fan del progetto del padre e di William, dunque dobbiamo dedurre che la sua personalità, la sua essenza, sia stata copiata e ricostruita contro la sua volontà?

Finalmente le strade dell'Uomo in Nero e di Dolores si incrociano, e a giudicare da quel poco che si vede nel promo i due si trovano su posizioni opposte. Anche se, a dirla tutta, entrambi sembrano grandi fan della distruzione. L'importante è avere almeno un interesse in comune, no?

Tornando a Maeve e alla sua "compagnia dell'anello": anche loro sono in viaggio verso l'Oltre Valle insieme ad Akecheta e agli host che hanno deciso di seguirlo per trovare la porta che finalmente li condurrà nel mondo giusto, ma c'è qualcun altro che sta andando nella stessa direzione: Clementine. Che, dopo esser stata fatta riprogrammare da Charlotte Hale, è ora un mero strumento nelle mani della Delos. Riuscirà Maeve a liberare e salvare la sua vecchia amica, o assisteremo a uno scontro che vedrà la distruzione definitiva di una delle due?

Nel finale del promo vediamo Bernard parlare con Ford e chiedergli aiuto, ma aiuto per cosa? Per fermare Dolores? Per fermare William? O per fermare la Delos? Manca meno di una settimana, e finalmente sapremo. Forse.

Qui sotto alcune immagini (es)tratte dal video: