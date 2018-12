Westworld 2, il grande piano del Dottor Ford fra teorie e indizi

Cosa rivela il ritorno del Dottor Ford? Quale diabolico piano ha in mente il personaggio interpretato da Anthony Hopkins, che ha fatto la sua ricomparsa nel bel mezzo della seconda stagione di Westworld, in onda su Sky Atlantic ogni lunedì alle 21.15 (e alle 03.00 in versione originale sottotitolata)?



Il Dottor Ford è ancora vivo?



Il grande piano

L’epilogo di Westworld 2 si avvicina e il ritorno di Ford potrebbe svelare alcuni importanti indizi riguardo agli ultimi episodi della seconda stagione del dramma targato HBO. Nell’episodio Les Écorchés, il co-fondatore del parco tematico fa intuire la grandezza del piano della Delos Destinations, e i fan più attenti avranno notato che Bernard (Jeffrey Wright) nel settimo episodio fa intendere che l’organizzazione sta esplorando i limiti dell'immortalità umana, raccogliendo dati non solamente sugli host, gli androidi, che in questa seconda stagione si sono ribellati ai padroni, ma anche sugli ospiti: "Siamo qui per decodificare gli ospiti!", dice.



Westworld 2 come Cambridge Analytica? Attenzione ai dati!



Missione immortalità

“Ogni informazione nel mondo è stata copiata e trasferita su un supporto, tranne la mente umana - l'ultimo dispositivo analogico in un mondo digitale. Gli umani giocano alla risurrezione, vogliono vivere per sempre, non vogliono che tu diventi loro, loro vogliono diventare te". Sono le parole con cui il Dottor Ford fa capire che la Delos Destinations punta a trovare la formula per rendere eterna la mente umana. Un po’ come è stato per Ford insomma, dato per morto alla fine della prima stagione, ma ancora vivo, seppur solo con la mente… Magari, ipotizza qualcuno, Ford ha messo sé stesso al servizio della missione della Delos, sperimentando su di sé l’immortalità. Tuttavia la cose vanno perfezionate: “Il progetto non funziona, non ancora. Ma impareranno a copiare una mente”.



Verso l’epilogo

Insomma, la Delos è in pieno fermento e continua con le sperimentazioni, tuttavia i nuovi host, cloni riprodotti ispirandosi agli ospiti più importanti del parco, non sono ancora pronti per essere lanciati nel mondo, non senza gravi malfunzionamenti. I residenti, poi, non sono per niente interessati a promuovere la propria immortalità: Dolores e compagni in Westworld 2 distruggono i propri backup, considerandoli come catene con cui finora i padroni li hanno tenuti legati.



Le teorie dei fan

Il ritorno del Dottor Ford e la rivelazione della Culla di Westworld hanno incuriosito molto i fan che su Reddit si sono lanciati nelle più varie teorie. Se per qualcuno “era ovvio che Westworld avesse una sala server” trattandosi di una serie ad alto tasso di tecnologia, altri hanno provato a domandarsi il motivo della sua esistenza, senza trovare una risposta dato che “il codice per gli host viene eseguito sugli host, giusto?”. E così ecco gli utenti snocciolare ipotesi, interrogandosi sulla questione della consapevolezza: Dolores e Maeve sono veramente libere, o sono ancora controllate da Ford? “Vedi, quasi nessuno degli host è libero. Siamo stati portati a crederci, ma non lo sono”, conclude un utente. Sarà così? Lo scopriremo, forse, nell'ottavo episodio. O forse no, ma va bene lo stesso, Westworld ci piace anche per questo!