Continua su Sky Atlantic la corsa di Watchmen , la nuova serie di casa HBO creata da Damon Lindelof e ispirata all'omonima opera a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons. Ecco alcune anticipazioni sul quarto episodio , in onda lunedì 11 novembre in versione originale sottotitolata alle 03.00 , in contemporanea con gli U.S.A. (poi in replica alle 22.15). Il terzo episodio in versione doppiata in italiano andrà invece in onda in prima serata alle 21.15.

di Linda Avolio

Watchmen: cosa va in onda lunedì 11 novembre su Sky Atlantic Lunedì 11 novembre su Sky Atlantic andrà in onda il quarto episodio di Watchmen in versione originale sottotitolata alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A. (poi in replica alle 22.15). In prima serata, invece, andrà in onda il terzo episodio in versione doppiata in italiano. Trovate qui la recensione (ovviamente ci sono SPOILER per chi non ha ancora visto l'episodio!), mentre trovate qui le foto. Watchmen, stagione 1, episodio 4: alcune anticipazioni La spropositatamente ricca Lady Trieu (Hong Chau) - un'imprenditrice bilionaria conosciuta in tutto il mondo - entra finalmente in scena e porta con sé un'offerta piuttosto misteriosa. Con l'Agente Blake (Jean Smart) sempre più vicina alla verità, Angela (Regina King) decide di chiedere aiuto al collega Looking Glass (Tim Blake Nelson). Intanto Adrian Veidt, rinchiuso e recluso chissà dove, istruisce i suoi aiutanti-cloni e si rimette prontamente all'opera. Qui sotto trovate alcune foto tratte dal promo rilasciato da HBO dopo il terzo episodio. Sotto le foto trovate alcune riflessioni che contengono SPOILER per chi non ha ancora visto il terzo episodio di Watchmen.

C'è una nuova "ficcanaso" in città, e darà sicuramente del filo da torcere a Sister Night, cioè alla detective Angela Abar. Ci riferiamo ovviamente al personaggio di Laurie Blake, agente speciale del Federal Bureau of Investigation, precisamente nella task force contro i vigilantes mascherati. Problemi in vista, insomma.

In realtà, nel promo del quarto episodio rilasciato da HBO vediamo Angela in versione Sister Night e Laurie Blake in "missione" insieme. Nella sinossi ufficiale, però, ci viene chiaramente fatto intendere che la detective Abar non ha rivelato la verità alla collega, e che, addirittura, arriva a chiedere aiuto a Looking Glass per portare avanti la sua indagine parallela sulla morte di Crawford.

Capitolo Veidt. Online i fan avanzano le loro ipotesi, e una delle più accreditate, a quanto pare, è che l'ex Ozymandias sia tenuto prigioniero su Marte e che il "Game Warden", il suo guardiano, sia nientemeno che il Dr. Manhattan. Per ora è veramente difficile esprimersi al riguardo, ma ciò che è certo è che il personaggio di Irons è alla ricerca di una via di fuga, e non si fermerà fin quando non l'avrà trovata. Certo, se veramente fosse sul pianeta rosso, la sua sarebbe una fuga veramente difficile da realizzare! Vi invitiamo, però, a mettere insieme alcuni indizi mostrati nel terzo episodio: sembra infatti che il nostro geniale ex eroe mascherato stia cercando di costruire una catapulta (una grossa catapulta) e una sorta di costume ultra resistente. Una tuta spaziale forse? O, più semplicemente, Veidt è intrappolato in un loop poiché in coma? Ne sapremo di più...speriamo!!

Ma c'è un ma non da poco: e se invece a tenere imprigionato Veidt fosse la ricchissima Lady Trieu, che entra in scena proprio in questo episodio e che, a quanto pare, entrerà presto in contatto con Angela e Laurie? Oppure Lady Trieu sa qualcosa sulla fantomatica cospirazione citata da Will? E cosa intende dire all'inizio del breve video, quanto dice "Sono qui per offrirti un lascito. Un lascito nel senso di sangue..."? E' lei la donna che ha acquistato l'impero commerciale di Veidt al momento della sua caduta in disgrazia?

E ancora: Dr. Manhattan ha effettivamente risposto, più o meno, a Laurie mandandole la macchina di Angela, o si è trattato semplicemente di un caso? I russi stanno effettivamente tentando di costruire il loro personale Dio Blu? Quanto sa veramente il Senatore Keene? Siamo sicuri che non sia segretamente in combutta con i terroristi del Settimo Cavalleria? A questo punto, tutto è possibile.

Infine, un appello: possiamo non far morire Mr. Phillips per almeno un episodio??!!