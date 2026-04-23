Per la prima volta nella sua carriera, Jack Thorne si cimenta con una storia d'amore: quella tra una suora e un prete cattolico, interpretati da Keeley Hawes e Paapa Essiedu

Channel 4 ha rilasciato il primo trailer di Falling, la nuova serie in sei episodi scritta da Jack Thorne, lo sceneggiatore britannico che ha firmato Adolescence, il fenomeno televisivo del 2025. Per la prima volta nella sua carriera, Thorne si cimenta con una storia d'amore: quella tra una suora e un prete cattolico, interpretati da Keeley Hawes e Paapa Essiedu. La serie, prodotta da The Forge Entertainment per Channel 4, è anche la prima love story del prolifico autore britannico.

Dopo aver tenuto il mondo con il fiato sospeso davanti agli schermi con Adolescence - la miniserie Netflix sul disagio adolescenziale che ha conquistato otto Emmy Award e aperto un dibattito globale - Jack Thorne torna con un progetto radicalmente diverso. Non più crimini, coltelli e famiglie spezzate, ma qualcosa di più silenzioso e forse altrettanto dirompente: il cuore umano che si ribella alle promesse fatte a Dio.

Una storia d'amore al limite del possibile

Falling racconta di Anna, una suora devota, e David, un prete cattolico, entrambi profondamente radicati nella propria fede e nella propria comunità. Nessuno dei due si aspettava di innamorarsi. Ma, quando accade, entrambi si trovano costretti a fare i conti con le conseguenze per i loro voti, le loro convinzioni e il loro rapporto con Dio.

La serie segna la prima storia d'amore mai scritta da Thorne, che nel corso della sua carriera ha affrontato soprattutto narrazioni più cupe e socialmente impegnate, da Adolescence a varie rielaborazioni di classici letterari.

Il cambio di registro è netto, ma la firma rimane riconoscibile: la capacità di mettere personaggi in una posizione impossibile e osservare come si muovono.

Il cast e la regia

Keeley Hawes veste i panni di Anna, la suora protagonista, mentre Paapa Essiedu interpreta David, il sacerdote. Il cast di supporto include Jason Watkins, Niamh Cusack, Rakie Ayola, David Dawson e Adrian Scarborough. Si tratta di due dei volti più apprezzati della televisione britannica contemporanea: Hawes, tra i vari ruoli, è stata protagonista di Scoop e Miss Austen, mentre Essiedu è noto al grande pubblico per Black Mirror e The Lazarus Project. La regia è affidata a Peter Hoar, già al timone dell'acclamata It's A Sin su Channel 4, nonché di episodi di The Last of Us e Umbrella Academy. Le riprese si sono svolte a Bristol e nel Galles. Una collaborazione che unisce due autori capaci di lavorare con la stessa delicatezza sul dolore privato e sul peso delle aspettative sociali.

Thorne dopo Adolescence

Il tempismo non è casuale. Adolescence è approdato su Netflix il 13 marzo 2025, ha battuto diversi record nella storia della piattaforma e si è aggiudicato otto Emmy Award, risultando uno dei fenomeni mediatici più discussi degli ultimi anni. Dopo un simile successo, la scelta di Thorne di passare a una storia intima e romantica dice qualcosa sulla sua volontà di non ripetersi (e sulla fiducia che Channel 4 ripone in lui qualunque cosa decida di raccontare).

Il responsabile della programmazione drammatica di Channel 4 ha definito gli script di Thorne profondamente toccanti, capaci di essere al tempo stesso sovversivi, arguti e rivelatori nell'analisi del ruolo della religione nella società contemporanea.

Falling si preannuncia dunque come qualcosa di raro: una storia d'amore che usa il sacro non come sfondo decorativo, ma come ostacolo reale, interiore, irrisolvibile. La data di uscita non è ancora stata comunicata ufficialmente.