Agnus Dei, una clip esclusiva su Sky TG24 del documentario

Un viaggio intimo e potente nel cuore di un monastero romano: “Agnus Dei” di Massimiliano Camaiti racconta un’antica tradizione tra spiritualità e quotidianità. Sky TG24 presenta una clip esclusiva del documentario, in sala dal 20 aprile

Arriva al cinema dal 20 aprile “Agnus Dei”, il nuovo documentario scritto e diretto da Massimiliano Camaiti, un’opera intensa e contemplativa che esplora il rapporto tra fede, cura e silenzio. In occasione dell’uscita, il sito di Sky TG24 presenta una clip esclusiva del film, offrendo uno sguardo privilegiato su un racconto che intreccia spiritualità e realtà quotidiana.

Girato all’interno del monastero di Santa Cecilia in Trastevere, nel cuore di Roma, “Agnus Dei” accompagna lo spettatore dentro una dimensione sospesa, lontana dal rumore del mondo, dove il tempo sembra seguire un ritmo diverso, più lento e profondo.

Una tradizione secolare raccontata con delicatezza

Al centro del documentario c’è una tradizione antica e poco conosciuta: ogni anno, nel mese di gennaio, due agnelli appena nati vengono benedetti e affidati alle cure delle monache di clausura. Accuditi con attenzione e affetto, gli animali diventano parte di un rituale che culmina nella realizzazione del pallio, il paramento liturgico destinato al Pontefice per la celebrazione dei Santi Pietro e Paolo.

Camaiti osserva questo processo con uno sguardo discreto e rispettoso, lasciando che siano i gesti quotidiani, i silenzi e i piccoli dettagli a raccontare una storia universale fatta di dedizione e spiritualità.

Tra spiritualità e Storia: il racconto di un anno straordinario

Il film si inserisce in un contesto storico particolare: durante l’Anno Santo 2025, mentre il rito si rinnova, la figura del Papa diventa centrale anche per un evento improvviso che scuote la comunità.

Questo elemento introduce una dimensione narrativa che mette in dialogo la vita raccolta del monastero con gli eventi della Storia, mostrando come, nonostante tutto, il ritmo della clausura continui immutato. È proprio in questo contrasto che “Agnus Dei” trova la sua forza: nella capacità di raccontare l’eterno attraverso il quotidiano.

Lo sguardo del regista

L’idea del film nasce da un incontro casuale, come racconta lo stesso regista: la visione degli agnelli decorati e festeggiati davanti alla Basilica di Santa Cecilia è stata una rivelazione, il punto di partenza per un viaggio cinematografico intimo e profondo.

Camaiti, già autore del film “Sulla stessa onda”, firma qui il suo primo documentario, portando sullo schermo una sensibilità narrativa capace di cogliere l’invisibile e restituirlo con autenticità.

Produzione e riconoscimenti

Prodotto da Cinemaundici in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno di Biennale College Cinema, “Agnus Dei” si inserisce nel panorama del cinema del reale italiano contemporaneo.

Il film ha già ottenuto importanti riconoscimenti e partecipazioni nei festival internazionali, tra cui la Mostra del Cinema di Venezia e il FIPADOC, confermandosi come una delle opere documentarie più interessanti del momento.

Tra le menzioni, spiccano anche le shortlist ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, oltre a premi come il Doc/it Professional Award.

Una clip esclusiva su Sky TG24

In attesa dell’uscita in sala, Sky TG24 propone una clip esclusiva del documentario, che anticipa l’atmosfera raccolta e suggestiva dell’opera. Un’occasione per immergersi, anche solo per pochi minuti, in un mondo fatto di silenzi, ritualità e gesti essenziali.

Le immagini offrono uno scorcio autentico della vita monastica e del legame profondo tra le monache e gli agnelli, simbolo di sacrificio ma anche di cura e protezione.

Un cinema che invita alla contemplazione

“Agnus Dei” non è solo un documentario, ma un’esperienza visiva e sensoriale che invita lo spettatore a rallentare e ad ascoltare. In un’epoca dominata dalla velocità e dal rumore, il film propone uno spazio di riflessione, dove il silenzio diventa linguaggio e la fede si manifesta nei gesti più semplici.

Con uno stile essenziale e poetico, Massimiliano Camaiti costruisce un racconto capace di parlare a tutti, credenti e non, offrendo una prospettiva rara e preziosa sul senso del tempo, della cura e della spiritualità.