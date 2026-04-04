Dopo la Mostra di Venezia e un viaggio nei festival internazionali, Agnus Dei di Massimiliano Camaiti arriva al cinema dal 20 aprile con Kinèa Distribuzioni. Girato nel Monastero di Santa Cecilia a Roma, il docufilm racconta il legame tra alcune monache e due agnelli appena nati, trasformando un rito millenario in una riflessione sulla maternità, la fede e la fragilità umana, attraversata anche dall’eco della malattia del Papa. Un’opera contemplativa e potente, premiata al FIPADOC e dai Documentaristi Italiani

Il film osserva, non interviene. Le mani che accarezzano, nutrono, proteggono diventano il centro emotivo di un racconto che riflette sulla vocazione, sulla cura e sul bisogno umano di relazione. In questo spazio rarefatto, ogni gesto acquista un peso specifico, ogni sguardo diventa narrazione.

Nel Monastero di Santa Cecilia, a Roma, la macchina da presa si posa con discrezione su una quotidianità fatta di gesti minimi. Due agnelli appena nati vengono affidati alle cure delle monache, secondo una tradizione cattolica millenaria legata al rito del pallium. Ma ciò che potrebbe restare confinato nel perimetro del rituale si apre a qualcosa di più profondo: una forma di maternità inattesa, silenziosa, quasi sospesa tra il sacro e il terreno.

C’è un cinema che non alza mai la voce. Che non chiede attenzione, ma la merita. Agnus Dei, opera prima di Massimiliano Camaiti, appartiene a questa famiglia rara: quella dei film che respirano piano, ma arrivano lontano. Dopo il debutto all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Biennale College Cinema, il documentario arriva nelle sale italiane dal 20 aprile distribuito da Kinèa Distribuzioni, forte di un percorso festivaliero importante e di riconoscimenti come il Premio Michel Mitrani al FIPADOC di Biarritz e il titolo di miglior documentario dell’anno assegnato dai Documentaristi Italiani.

L’irruzione del reale: la fragilità del presente

A incrinare l’equilibrio di questo microcosmo è la malattia improvvisa del Papa, evento che introduce una tensione inattesa tra l’eterno e il contingente. Il sacro, che sembrava immobile e fuori dal tempo, si confronta con la fragilità del presente, riportando tutto a una dimensione più umana, più vulnerabile.

È qui che Agnus Dei trova la sua crepa più interessante: nella frizione tra rito e realtà, tra spiritualità e precarietà.

Uno sguardo laico sulla fede

Camaiti costruisce il suo film con un linguaggio essenziale, fatto di attese, silenzi e tempi dilatati. «L'approccio al documentario è totalmente laico», spiega il regista. «Osservo quello che succede, senza suggerire nulla». Ed è proprio questa distanza a diventare forza: lo spettatore non viene guidato, ma invitato a trovare il proprio punto di vista.

Il risultato è un’opera contemplativa che interroga senza imporre, che accoglie il dubbio invece di scioglierlo. Un cinema del reale che non cerca risposte, ma crea spazio.