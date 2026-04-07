A Cena con il Dittatore, la clip esclusiva in anteprima su Sky TG24

Sky TG24 presenta in esclusiva una clip di A Cena con il Dittatore, la commedia nera diretta da Manuel Gómez Pereira ambientata nella Spagna del 1939, all'indomani della Guerra Civile. Un gruppo di cuochi repubblicani — oppositori del regime e prigionieri politici — viene costretto a preparare una cena di gala per il generale Franco nell'Hotel Palace di Madrid, mentre in segreto trama la propria fuga. Candidata a 8 Premi Goya e campione d'incassi in Spagna, la pellicola con Mario Casas e Alberto San Juan arriverà nelle sale italiane il 9 aprile distribuita da Officine UBU.

Sky TG24 presenta in anteprima esclusiva una clip di A Cena con il Dittatore, la commedia nera antibellica diretta da Manuel Gómez Pereira che arriverà nei cinema italiani a partire dal 9 aprile, distribuita da Officine UBU. Il film — campione d'incassi in Spagna e candidato a 8 Premi Goya — porta sul grande schermo un episodio immaginario ma storicamente plausibile, ambientato nella Spagna del 1939, appena due settimane dopo la fine della Guerra Civile.

Una cena, un regime, una fuga

Il generale Franco ordina una cena celebrativa presso il leggendario Hotel Palace di Madrid. Il problema è che i migliori cuochi della città si trovano in prigione: sono oppositori del regime franchista, rinchiusi dopo la sconfitta repubblicana. Per necessità, vengono scarcerati in tutta fretta e costretti a mettersi ai fornelli per il potere che li ha sconfitti. Ma mentre preparano il banchetto, i cuochi cominciano a pianificare ben altro: la loro fuga.

A fare da perno alla storia è il Maître Genaro Palazon, interpretato da Alberto San Juan — due volte Premio Goya — alle prese con il giovane e ambizioso Tenente Santiago Medina, a cui presta il volto Mario Casas, premiato ai Goya per Non uccidere. Il cast si completa con Asier Etxeandia e Nora Hernández, in un ensemble corale che alterna tensione, equivoci e momenti di inattesa solidarietà umana.

Satira, storia e humour nero

Ispirato alla pièce teatrale La cena de los generales di José Luis Alonso de Santos, il film intreccia satira politica, tragedia storica e humour nero in un racconto che si svolge come una vera e propria bomba a orologeria narrativa. «Ho voluto realizzare una commedia antibellica, necessaria, capace di muoversi tra dolore e sorriso senza banalizzare la tragedia della Guerra Civile», ha dichiarato il regista Gómez Pereira. «Un racconto profondamente umano, ambientato in quel fragile momento in cui la pace è dichiarata, ma la paura continua ad aleggiare».

Anche nei momenti più bui, suggerisce il film, possono nascere gesti di coraggio e ingegno. E a volte persino un banchetto può diventare un atto di resistenza.

La clip esclusiva è disponibile su Sky TG24. A Cena con il Dittatore è nei cinema italiani dal 9 aprile, distribuito da Officine UBU.