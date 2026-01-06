È online il primo trailer di Ti uccideranno, horror action comedy diretto da Kirill Sokolov e prodotto da Andy e Barbara Muschietti. Protagonista Zazie Beetz in una notte di sopravvivenza all’interno di un culto demoniaco. Il film arriverà al cinema dal 26 marzo 2026 con Warner Bros. Pictures

Ti uccideranno: il primo trailer promette una notte di sangue e ironia nera

È stato diffuso il primo trailer ufficiale di Ti uccideranno, il nuovo film di New Line Cinema e Nocturna che mescola horror, action e commedia nerissima sotto la regia di Kirill Sokolov. A produrlo sono Andy Muschietti e Barbara Muschietti, insieme a Dan Kagan, nomi che per il pubblico dell’horror contemporaneo sono ormai una garanzia di eccesso controllato e visioni senza freni.

Il film arriverà solo al cinema dal 26 marzo 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Una notte da sopravvivere: la trama

Ti uccideranno porta sul grande schermo un incubo a tempo limitato. Una giovane donna si ritrova intrappolata al Virgil, un luogo oscuro e misterioso che nasconde le attività di un culto demoniaco. Prima dell’alba dovrà sopravvivere, sfuggire al sacrificio e affrontare una serie di violenze estreme che trasformano la notte in un vero e proprio campo di battaglia.

Il trailer anticipa uno scontro frontale tra uccisioni efferate, adrenalina pura e umorismo corrosivo, in un equilibrio volutamente instabile che sembra voler giocare con i codici del genere, spingendoli verso una dimensione quasi grottesca.

Zazie Beetz al centro del caos

A guidare il film è Zazie Beetz, chiamata a reggere il peso fisico ed emotivo di una storia che non concede tregua. Accanto a lei troviamo Myha’La, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham e Patricia Arquette, un cast eterogeneo che attraversa generazioni e immaginari diversi, dal cinema indipendente alla serialità mainstream.

Il trailer lascia intravedere personaggi ambigui, volti che oscillano tra vittime e carnefici, e una coralità che promette tensione continua.

Kirill Sokolov e la macchina del terrore

Alla regia c’è Kirill Sokolov, che firma anche la sceneggiatura insieme ad Alex Litvak. La sua messa in scena, già dalle prime immagini, appare aggressiva, ipercinetica e volutamente eccessiva, con una costruzione visiva che punta sull’impatto immediato più che sulla sottrazione.

Dietro la macchina da presa lavorano il direttore della fotografia Isaac Bauman, lo scenografo Jeremy Reed e l’editor Luke Doolan, mentre le musiche sono firmate da Carlos Rafael Rivera, con la supervisione musicale di Andrea von Foerster. I costumi sono curati da Neil McClean e gli effetti visivi supervisionati da Marc Smith.

Un horror che gioca con i generi

Dalle immagini del trailer emerge con chiarezza l’intenzione di Ti uccideranno: non limitarsi all’horror puro, ma ibridarlo con l’action e una comicità nerissima, quasi dissacrante. Il culto, il sacrificio, la notte da superare diventano elementi di un gioco cinematografico che promette eccessi, ritmo serrato e una violenza che non cerca realismo, ma spettacolo.

Un film che sembra rivolgersi direttamente a un pubblico amante dell’horror contemporaneo, quello che non ha paura di ridere mentre il sangue scorre.

L’uscita al cinema

Ti uccideranno è presentato da New Line Cinema e Nocturna e sarà distribuito da Warner Bros. Pictures. L’appuntamento è dal 26 marzo 2026 nelle sale italiane, esclusivamente al cinema.

Il trailer è già disponibile online e offre un primo assaggio di un film che promette di essere uno degli horror più estremi e ironici della prossima stagione cinematografica.