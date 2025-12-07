Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha pubblicato il teaser trailer dell’attesissima seconda stagione di Paradise, la serie drama candidata agli Emmy che tornerà il 23 febbraio 2026 in esclusiva su Disney+ in Italia. Presentato al CCXP25 Brazil insieme al cast e al creator Dan Fogelman, il teaser offre un primo sguardo alle nuove dinamiche narrative tra il mondo esterno e il bunker di Paradise, rivelando segreti che cambieranno tutto

Disney+ ha ufficialmente rilasciato il teaser trailer della seconda stagione di Paradise, annunciando anche la data di uscita: 23 febbraio 2026, quando i nuovi episodi debutteranno sulla piattaforma in Italia, mentre negli Stati Uniti arriveranno su Hulu. Il video, presentato in anteprima durante il panel al CCXP25 Brazil, ha acceso immediatamente l’entusiasmo dei fan della serie drama candidata agli Emmy®.

Il panel ha visto la partecipazione del creator e executive producer Dan Fogelman, affiancato da Sterling K. Brown – protagonista ed executive producer – e da Shailene Woodley, una delle guest star più attese della nuova stagione. Durante l’evento sono stati presentati sia il teaser trailer sia la nuova teaser art, offrendo uno sguardo più profondo sulle atmosfere e i conflitti che caratterizzeranno la seconda stagione.

Xavier alla ricerca di Teri: cosa rivela il teaser

La nuova stagione riprende tre anni dopo il misterioso e catastrofico “Giorno”. Xavier, uno dei personaggi centrali, è ora impegnato in un viaggio nel mondo esterno per ritrovare Teri. Il teaser mostra scenari inediti e testimonianze della difficile sopravvivenza umana dopo gli eventi della prima stagione.

Parallelamente, all’interno di Paradise, emergono tensioni sempre più forti:

il tessuto sociale della comunità sembra sgretolarsi;

il bunker deve affrontare le conseguenze di ciò che è accaduto nel finale della prima stagione;

nuovi segreti sulle origini della città cominciano a venire alla luce.

Questi elementi fanno intuire una stagione ricca di colpi di scena, rivelazioni e sviluppi emotivi potenti.

Un cast di alto livello, tra ritorni e guest star

Il cast principale confermato per la stagione 2 include:

Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV e Charlie Evans.

Tra le guest star ricorrenti, oltre alla già citata Shailene Woodley, ritroveremo James Marsden, Thomas Doherty e Jon Beavers, figure chiave per l’evoluzione narrativa della serie.

La presenza di un team creativo d’eccezione – con Dan Fogelman alla guida e nomi come Jess Rosenthal, John Hoberg, Sterling K. Brown, Steve Beers, Glenn Ficarra e John Requa come executive producer – promette una seconda stagione all’altezza delle aspettative del pubblico internazionale