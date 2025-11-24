Mickey vs Winnie, il teaser del film horror

È uscito il teaser trailer del nuovo film horror crossover The Dark Domain: Mickey vs Winnie di Glenn Douglas Packard. La casa di produzione Untouchables Entertainment ha anticipato così la pellicola, che trasforma in mostri sanguinosi e feroci due iconici personaggi Disney, rispettivamente Topolino nella versione di Steamboat Willie e Winnie the Pooh, e che uscirà nel 2026. Secondo la sinossi, un secolo fa due detenuti erano scomparsi nella Foresta Infernale, temuta per una maledizione malvagia connessa a una forza sinistra, che incombeva sul luogo e si nutriva di chiunque entrasse nel bosco. Ai giorni nostri, invece, un gruppo di amici, ognuno con traumi irrisolti, sente un’inspiegabile attrazione e desidera tornare al riformatorio frequentato durante l’infanzia, simbolo di innocenza perduta. Tra le mura, però, riecheggiano segreti e orrori dimenticati. La foresta si anima allora nelle versioni distorte di due noti personaggi, rispettivamente Dark Mickey (Daniel Wilkinson) e Dark Winnie (Givanni Gotay), entità mostruose che sono nate dalle oscurità della psiche del gruppo stesso e che ne incarnano le peggiori paure e i peggiori rimpianti. Il primo è infatti un sinistro manipolatore e una sanguinaria forza del caos, mentre il secondo è un selvaggio predatore che prospera nella distruzione. In una battaglia violenta, i protagonisti sono costretti ad affrontare sia le creature, sia i propri demoni interiori.

Il cast include anche Fayna Sanchez nel ruolo di Clare, una donna intrappolata in un labirinto che risveglia traumi infantili e li trasforma in incubi adulti, e ancora Chris Boudreaux e Lindsey Dresbach. Gli attori e le attrici hanno girato scene fisicamente intense. “Come regista, ero determinato a creare l'atmosfera più autentica e intensa possibile. Abbiamo persino coinvolto un artista di sospensione tramite piercing. È stata un'esperienza tosta per il cast, alcuni hanno perfino vomitato”, ha dichiarato in un comunicato stampa il regista Glenn Douglas Packard, che aveva anche descritto le versioni horror dei personaggi protagonisti dei classici Disney rispettivamente come un “Jason che diventa Predator” per Dark Winnie e un incrocio tra Pennywise e Freddy Krueger per Dark Mickey. “I fan dell'horror chiedono il brivido di assistere a icone come i nuovi Alien e Avengers che condividono lo schermo. Mentre gli incubi di licenza rendono tali crossover rari, Mickey Vs Winnie serve come nostro omaggio a quella fantastica fantasia”, aveva dichiarato Packard a Deadline. Sull'ideazione del progetto, ha aggiunto: “Sapevamo di aver fatto più che omaggiare l'horror di pubblico dominio; lo abbiamo elevato. Abbiamo dato ai fan dell'horror esattamente ciò che desideravano da questo sottogenere. È un crossover mai visto tra due icone dell'infanzia: il sangue è vero, il terrore è implacabile e la nostalgia è distorta oltre ogni riconoscimento”.