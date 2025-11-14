Il canale YouTube di Apple TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha pubblicato il teaser trailer, visibile in apertura, della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters. Svelata anche la data di uscita dei nuovi episodi dell'attesa serie tv

Immagini inedite della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters. Apple TV ha distribuito un teaser trailer, visibile nel video in apertura, offrendo uno sguardo sull’atteso lavoro. Confermato protagonista cast Kurt Russell nel ruolo di Lee Shaw. Presenti nel cast anche Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett e Anders Holm. In un filmato condiviso dalla piattaforma di streaming, l’attore protagonista ha annunciato: “Non vi libererete di me così facilmente”.

Questa la sinossi ufficiale della seconda stagione: “Con il destino di Monarch – e del mondo – in bilico. La drammatica saga svela segreti nascosti che riuniscono i nostri eroi (e cattivi) sull'Isola del Teschio di Kong e un nuovo, misterioso villaggio dove un mitico Titano emerge dal mare”.

La trama prosegue: “Gli effetti a catena del passato si ripercuotono sul presente, offuscando i legami tra famiglia, amici e nemici, il tutto con la minaccia di un evento titanico all'orizzonte”. La seconda stagione della serie tv farà il suo debutto tra pochi mesi, più precisamente il 27 febbraio 2026. Gli episodi saranno distribuiti settimanalmente fino al 1° maggio su Apple TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Intervistato da Collider, il produttore Chris Black ha parlato del processo di produzione della seconda stagione: “Non voglio chiudermi in me stesso e lavorare a una seconda stagione sapendo con certezza cosa sarà, perché hai un'intera stagione per capire dove andranno a parare questi personaggi. Dove finiranno alla fine di quella stagione, cosa ti porterà alla stagione successiva, potrebbe non essere quello che pensavi inizialmente quando hai iniziato quel viaggio”.