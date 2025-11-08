Dal 14 novembre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) arriva LEGO Marvel Avengers: Avventure Acchiappa Like, la nuova serie animata in due parti che mescola azione e ironia. Occhio di Falco e i suoi compagni dovranno affrontare una minaccia inedita: i social media. Una satira pop sul mondo degli influencer, con i celebri supereroi Marvel in versione LEGO

LEGO Marvel Avengers: Acchiappa Like, quando i supereroi sfidano gli influencer

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale di LEGO Marvel Avengers: Avventure Acchiappa Like, la nuova serie animata che debutterà il 14 novembre 2025 in esclusiva sulla piattaforma streaming. Divisa in due parti, la produzione promette di unire lo spirito irriverente del mondo LEGO con l’epica degli Avengers, portando i supereroi più amati in una sfida tutta contemporanea: quella dei social media.

Trama: la minaccia dei social

Occhio di Falco, Iron Man, Vedova Nera e gli altri Avengers hanno già salvato il mondo più volte, ma questa volta dovranno vedersela con una minaccia molto diversa: una influencer decisa a distruggere il pianeta.

Tra meme, like e selfie, gli eroi dovranno imparare che anche la fama digitale può essere un’arma a doppio taglio. Il risultato è una commedia d’azione che riflette con ironia sul potere (e i pericoli) della popolarità online.

Cast vocale e creativi

Nella versione originale, il cast vocale include:

Troy Baker nel ruolo di Occhio di Falco,

Alia Shawkat come Meryet,

James Mathis III (Black Panther),

Mick Wingert (Iron Man),

Roger Craig Smith (Steve Rogers),

Laura Bailey (Vedova Nera),

Jason Alexander (Magneto).

La serie è diretta da Ken Cunningham e scritta da Eugene Son e Henry Gilroy, già noti per altri progetti animati targati Marvel e Lucasfilm. Tra i produttori esecutivi figurano Jason Cosler, Harrison Wilcox, Jill Wilfert, Keith Malone, Son e Gilroy.

Un mix di ironia e azione in stile LEGO

Come da tradizione, il mondo LEGO si presta perfettamente alla parodia e alla satira pop. LEGO Marvel Avengers: Acchiappa Like porta avanti la formula vincente fatta di gag, avventure surreali e riferimenti al mondo reale, in questo caso bersagliando proprio l’ossessione per i “mi piace” e la viralità.

Un’avventura pensata per grandi e piccoli, ma con più di una frecciatina al mondo digitale contemporaneo.

Uscita: 14 novembre 2025 su Disney+

Formato: Serie animata in due parti

Produzione: Marvel Animation / LEGO Group