Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, in arrivo il 10 dicembre. Tratta da Il mare dei mostri di Rick Riordan, la nuova avventura vede Percy e i suoi amici in una missione per salvare il Campo Mezzosangue. Nel cast Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, con numerose guest star tra cui Lin-Manuel Miranda e Kristen Schaal.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 2: il trailer della nuova stagione su Disney+

6 novembre 2025 – È stato rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, la serie originale Disney+ tratta dai romanzi di Rick Riordan. Dopo il successo del primo capitolo, la saga torna con un’avventura ancora più pericolosa e mitologica, tratta da Il mare dei mostri, secondo volume della serie bestseller pubblicata in Italia da Mondadori.

Un’odissea tra mostri e leggende

La nuova stagione riprende dopo gli eventi che hanno messo a rischio il Campo Mezzosangue. Quando la barriera protettiva viene infranta, Percy (Walker Scobell) intraprende un viaggio epico nel Mare dei Mostri per salvare il suo migliore amico Grover e ritrovare il leggendario Vello d’Oro, l’unico artefatto in grado di proteggere il campo.

Ad accompagnarlo ci sono Annabeth (Leah Sava Jeffries), Clarisse (Dior Goodjohn) e il suo nuovo fratellastro, il ciclope Tyson (Daniel Diemer). La missione li porterà a confrontarsi con creature terrificanti e con il ritorno di vecchi nemici, tra cui Luke e il Titano Crono, decisi a distruggere l’Olimpo.

Cast stellare e nuove guest star

Oltre ai giovani protagonisti, la serie può contare su un ricco cast di attori ricorrenti e guest star: Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull, Courtney B. Vance, Andra Day, Adam Copeland, Sandra Bernhard, Margaret Cho, Kristen Schaal, Tamara Smart, Rosemarie DeWitt e Toby Stephens.

La serie è creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, con Steinberg e Dan Shotz nel ruolo di executive producer insieme a Riordan e a un team che include nomi come Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein e James Bobin.

Uscita e novità per i fan

La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo debutterà il 10 dicembre su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con due episodi disponibili al lancio, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì.

In concomitanza con l’uscita, verrà lanciato anche Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Official Podcast, una serie di approfondimento unscripted che offrirà interviste, curiosità e dietro le quinte in esclusiva. Gli episodi saranno disponibili su Disney+ e sulle principali piattaforme di podcast, con una nuova puntata rilasciata dopo ogni episodio della serie.

Il futuro della saga

Mentre la seconda stagione si prepara al debutto, la terza stagione è già in produzione a Vancouver, confermando il successo della saga e l’entusiasmo dei fan. Chi volesse riscoprire le origini dell’eroe può intanto rivedere la prima stagione, già disponibile integralmente su Disney+.