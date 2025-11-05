Le storie intriganti, dal fascino immortale, di Agatha Christie, stanno per tornare sul piccolo schermo. L'appuntamento con i misteri de I sette quadranti, romanzo della giallista britannica del 1929, è su Netflix, il 15 gennaio, data di uscita in streaming della serie Agatha Christie's Seven Dials, che in Italia arriverà col titolo I sette quadranti di Agatha Christie.

Lo show è perfetto per chi desidera immergersi nelle atmosfere british delle storie della scrittrice di gialli, come provano le immagini del primo teaser trailer ufficiel che svelano in anteprima i look degli interpreti principali e quello della protagonista, Lady Eileen Brent detta "Bundle", che ha il volto di Mia McKenna-Bruce.



Misteri in campagna e una giovane detective

"Quelli che vanno in cerca di guai di solito li trovano", dice Lady Caterham (Helena Bonham Carter) a Lady Eileen Brent in una scena del primo teaser della serie Netflix che promette di coinvolgere lo spettatore dal primo indizio al colpo di scena finale.

Il pubblico, però, può mettersi comodo perché toccherà alla protagonista, una giovane donna molto determinata che si improvvisa investigatrice, dipanare i misteri di una sontuosa festa in una casa di campagna che finisce con un dramma mortale.

Nelle immagini vediamo quadranti e orologi, elementi chiave di uno scherzo che si trasforma in tragedia per un uomo che vienne trovato morto nella casa. Lady Eileen "Bundle" non ci vede chiaro e decide di scoprire cosa è successo veramente da sola, lanciandosi in un'indagine che si rivelerà densa di colpi di scena e pericoli.





Nel cast Martin Freeman ed Helena Bonham Carter

Lo show scritto da Chris Chibnall (anche produttore esecutivo) e diretto da Chris Sweeney (che ha firmato la serie thriller Il turista) è animato da un cast di interpreti britannici che tra cui spiccano, oltre alle due star citate, Martin Freeman, Corey Mylchreest (visto ne La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton), Ed Bluemel (di Sex Education) e Nabhaan Rizwan (nel cast di KAOS).

Mia McKenna Bruce, premiata ai BAFTA 2024 come Rising Star, è alla sua prima prova importante dopo i ruoli minori in varie produzioni, dal fim Persuasione, alle serie Netflix The Witcher e Get Even.

L'idea dei realizzatori è quella di avvicinare più generazioni al mondo di Agatha Christie attraverso uno dei personaggi creati dalla sua infallibile penna.

James Prichard, pronipote della scrittrice britannica e gestore dei diritti delle sue opere, è produttore esecutivo della serie tramite la Agatha Christie Limited. L'erede della scrittrice scommette che il pubblico adorerà la nuova versione televisiva di alcune delle opere più amate della giallista.



