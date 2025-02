È uscito il trailer di The Residence, la nuova serie thriller attesa su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Il video anticipa ciò che vedremo nella nuova serie giallo-comica di Shondaland, la casa creativa di Shonda Rhimes, ambientata nella Casa Bianca.

Già dalle prime immagini, si nota come questo show unisca l’adrenalina di un misterioso caso di omicidio all’ironia di una commedia brillante. Ecco dunque il primo assaggio dell’intrigante whodunnit che vede protagonista Uzo Aduba, affiancata da Randall Park e da un cast stellare.

Il trailer, rilasciato ufficialmente dalla piattaforma di streaming, introduce il pubblico all’ambientazione esclusiva e altamente simbolica della storia: il cuore della Casa Bianca, palcoscenico di un delitto avvolto nel mistero.

Al centro della narrazione c’è la detective Cordelia Cupp, interpretata da Uzo Aduba, descritta come “la miglior detective del mondo”. È un’investigatrice brillante, tenace e dotata di un sarcasmo tagliente che la rende unica nel suo genere. La sua missione? Scoprire l’identità di un misterioso assassino che ha lasciato un cadavere in una delle aree più riservate della residenza presidenziale.



La serie debutterà sulla piattaforma di streaming Netflix il 20 marzo 2025.



Potete guardare il trailer ufficiale della nuova serie thriller-comedy di Netflix The Residence nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Un mix di situazioni al limite dell'assurdo



Il trailer cattura subito l’attenzione con un susseguirsi di battute sagaci e situazioni al limite dell’assurdo. “È successo qualcosa di insolito?”, domanda Cordelia con la sua tipica espressione inquisitoria. La risposta? “Solo il mio capo che è morto?”. Poche scene dopo, la detective osserva attentamente l’ambiente circostante prima di esclamare con la sua ironia pungente: “Oh, vedo dei piedi.”

Si tratta dunque di una ricetta che mescola ingredienti come mistero e comicità, amalgamando tutto quanto in un recipiente d'eccezione: la residenza presidenziale.

Dal libro di Kate Andersen Brower

The Residence trae ispirazione dal libro The Residence: Inside the Private World of the White House, scritto da Kate Andersen Brower, che offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte della vita all’interno della Casa Bianca. Tuttavia, la serie di Netflix si prende numerose libertà narrative, trasformando l’opera originale in una storia dal tono ironico e surreale, dove investigazioni e colpi di scena si mescolano a un cast di personaggi eccentrici e stravaganti.

L’azione si sviluppa tra i vari piani della Casa Bianca: dai sontuosi saloni degli ospiti alle stanze private, fino agli angoli più remoti e segreti della residenza presidenziale. Qui, tra corridoi affollati di personale, membri dello staff con le loro abitudini bizzarre e situazioni sempre più fuori dagli schemi, la detective Cupp dovrà districarsi in un’indagine che la metterà alla prova sotto ogni aspetto.

Un cast d’eccezione per un mistero avvincente

Oltre a Uzo Aduba, qui nel ruolo della protagonista, la serie vanta un cast ricco di talenti. Giancarlo Esposito, noto per le sue interpretazioni carismatiche, è stato scelto per un ruolo chiave, prendendo il posto di Andre Braugher, purtroppo scomparso prematuramente.

Tra gli altri attori che recitano calandosi nei panni di personaggi irresistibili di The Residence, troviamo Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino, Al Mitchell, Dan Perrault, Bronson Pinchot, Julieth Restrepo, Mel Rodriguez, Susan Kelechi Watson, Isiah Whitlock Jr. e Mary Wiseman. Un cast variegato e di talento, pronto a rendere la serie un’esperienza avvincente e coinvolgente.

Un’indagine fuori dal comune

Il 30 gennaio 2025, Netflix ha pubblicato un primo assaggio della serie, regalando al pubblico un’anticipazione della trama.

Una delle scene più iconiche del trailer mostra Cordelia Cupp mentre si rivolge direttamente al Presidente degli Stati Uniti, dicendo con determinazione: “Signor Presidente, questa casa deve essere trattata come una scena del crimine.”

Con tono deciso e inflessibile, aggiunge poi: “C’è un cadavere al terzo piano della Casa Bianca. L’assassino è ancora in circolazione.”

Questo scambio di battute, che mescola suspense e ironia, riassume perfettamente l’essenza di The Residence: un racconto poliziesco che non rinuncia al divertimento, con personaggi accattivanti e una sceneggiatura ricca di trovate brillanti.

I protagonisti e il loro ruolo nella serie

Al centro della storia troviamo la detective Cordelia Cupp, interpretata magistralmente da Uzo Aduba. Il suo personaggio è un’investigatrice fuori dagli schemi, con un’ironia tagliente e un’intelligenza fuori dal comune. Nota per la sua ossessione nei confronti della verità e per la capacità di leggere il linguaggio del corpo e le intenzioni delle persone, Cordelia è una delle investigatrici più richieste al mondo… e ha anche una passione insolita per il birdwatching.

Accanto a lei troviamo Randall Park nei panni dell’Agente Speciale dell’FBI Edwin Park, incaricato di collaborare con la detective durante un’importante cena di Stato. Park, inizialmente diffidente nei confronti dei metodi poco ortodossi di Cordelia, si troverà ben presto coinvolto in un’indagine che metterà alla prova ogni sua certezza. Il rapporto tra i due promette di essere un mix esplosivo di battute taglienti, scambi ironici e momenti di autentica tensione investigativa.

Il tocco inconfondibile di Shondaland

Il marchio di Shondaland, la casa creativa di Shonda Rhimes, emerge qui in tutta la sua potenza.

A dare vita a questa serie è Paul William Davies, che ha curato la creazione, la sceneggiatura e la produzione esecutiva dello show. Accanto a lui, nei panni di produttrici esecutive, troviamo due nomi di assoluto prestigio: Shonda Rhimes e Betsy Beers. Con il loro inconfondibile stile narrativo, capace di mescolare tensione, emozioni e colpi di scena, hanno contribuito a rendere The Residence uno dei titoli più attesi della stagione.

L’approccio scelto per la serie è un mix perfetto tra mistero, commedia e intrighi politici, con un’impronta fresca e originale che promette di intrattenere gli spettatori con un racconto avvincente e dinamico.

