Finora non si è vista molto on screen, ma in realtà è proprio il suo personaggio a mettere in moto la storia di True Detective 3 , in onda ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica alle 22.15) e alle 21.15 in versione doppiata. Stiamo parlando di Elisa Montgomery , la regista del documentario true-crime in cui viene coinvolto Wayne Hays nel 2015. Elisa è interpretata dall'attrice canadese Sarah Gadon , già apprezzata nelle serie Mondo Senza Fine , 11.22.63 e Alias Grace , e nei film A Dangerous Method , Cosmopolis e Dracula Untold . In attesa dei prossimi appuntamenti con la terza stagione di True Detective , sfoglia la gallery con le sue foto più belle.