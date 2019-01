Non solo Mahershala Ali: a fianco del detective Wayne Hays , protagonista indiscusso della terza stagione di True Detective , c'è infatti il detective Roland West , interpretato dall'americano Stephen Dorff . Volto noto agli amanti dei film horror e dei film d'azione, Dorff, ex idolo delle ragazzine negli anni Novanta e nei primi Duemila, non ha perso neanche un grammo del suo fascino. In attesa di vederlo nei prossimi episodi della serie creata da Nic Pizzolatto - in onda in prima tv su Sky Atlantic ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica alle 22.15) e alle 21.15 in versione doppiata -, sfoglia la gallery con le sue foto più belle.