True Detective 3, episodio 3: The Big Never. FOTO

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Julie e Will Purcell e dal ritrovamento del cadavere di lui in una grotta in mezzo al bosco. Di lei nessuna traccia fino al 1990, anno in cui qualcosa sembra muoversi. Insieme alle impronte della ragazza, rinvenute in una farmacia dopo un furto, cominciano a venire alla luce nuovi indizi. Hays, ossessionato dal caso fin dall'inizio, capisce che non è solo a Tom Purcell - il padre dei bambini - che il destino sta regalando una seconda occasione, così non perde tempo e apre un'indagine parallela a quella ufficiale. Anche Roland West, chiamato a deporre proprio come Wayne, non resta con le mani in mano: quanto successo nel 1980 ha segnato profondamente anche la sua di vita. Intanto, nella prima linea temporale, quella più lontana, vediamo Wayne e Amelia avvicinarsi e innamorarsi. Nella seconda, però, li vediamo discutere: il loro matrimonio è in crisi?