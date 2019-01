True Detective 3: il cast della terza stagione

Ogni lunedì (alle 03.00 in versione originale sottotitolata e alle 21.15 in versione doppiata, a partire dal 21 gennaio) su Sky Atlantic va in onda la terza stagione delle serie tv crime creata da Nic Pizzolatto: da Mahershala Ali a Scoot McNairy, passando per Carmen Ejogo e Stephen Dorff, ecco il cast di True Detective 3.

True Detective 3: il cast è l’arma segreta

C’era molta attesa per la terza stagione di True Detective, perché i fan della serie creata da Nic Pizzolatto erano ansiosi di vedere se lo show noir per eccellenza sarebbe tornato ai fast delle origini. In onda ogni lunedì sera su Sky Atlantic (alle 03.00 in versione originale sottotitolata e alle 21.15 in versione doppiata, a partire dal 21 gennaio), già dal primo episodio la storia incentrata sul detective Wayne Hays sembra aver confermato le aspettative. Il merito? Di sicuro va in buona parte all’ottimo cast di True Detective 3, capitanato dall’attore premio Oscar Mahershala Ali.



True Detective 3: il cast principale

Dal protagonista ai personaggi principali, passando per i ricorrenti, il cast della terza stagione di True Detective può contare su un autentico fuoriclasse e su una nutrita schiera di comprimari di talento. Ecco chi sono gli attori scelti per questi nuovi episodi diretti dallo stesso Pizzolatto, oltre che da Jeremy Saulnier e Daniel Sackheim.



Mahershala Ali

È l’autentico numero uno del cast di True Detective 3 e per raccontare la sua storia servirebbe un articolo a parte (c’è: ecco una breve biografia di Mahershala Ali). Riassumendo, l’attore che interpreta il protagonista, il detective Wayne Hays, si è fatto conoscere dal grande pubblico soprattutto grazie al ruolo di Remy Danton nella serie tv di culto House of Cards, in onda sempre su Sky Atlantic, in cui interpretava il cinico e abile Remy Danton. Oltre ad avere preso parte a film come Il curioso caso di Benjamin Button e ai due capitoli conclusivi della saga di Hunger Games, questo poliedrico attore ha avuto l’occasione della sua vita quando ha interpretato lo spacciatore Juan in Moonlight, film-rivelazione ai premi Oscar 2017, dove Mahershala ha vinto la statuetta come Miglior attore non protagonista. A breve vedremo Ali sul grande schermo in Green Book e in Alita: Angelo della Battaglia.



Carmen Ejogo

Carmen Ejogo interpreta la maestra di scuola Amelia Reardon, collegata al caso su cui sta indagando Hays. L’attrice e cantante britannica è attiva sul grande schermo sin da giovanissima età: il suo esordio sul set risale al 1986, quando Carmen aveva appena 13 anni. Da allora ha lavorato in numerosi film con attori del calibro di Colin Farrell e Rachel Weisz, ma a renderla una star è stato, nel 2014, l’impegnato Selma di Ava duVernay, in cui interpretava Coretta Scott King, moglie di Martin Luther King. Ha inoltre recitato in Alien: Covenant di Ridley Scott e nei due capitoli di Animali fantastici, nel ruolo di Seraphina Picquery.



Scoot McNairy

Scoot McNairy è Tom, padre al centro di una terribile tragedia. Texano, Scoot lavora alacremente fra cinema e tv e si fa le ossa fino a quando ottiene la parte del protagonista nel film di fantascienza britannico Monsters, destinato a diventare un piccolo cult. Dopodiché viene scelto per pellicole di prestigio come Argo di Ben Affleck, 12 anni schiavo di Steve McQueen e Gone Girl di David Fincher. Dal 2014 interpreta Gordon Clark nell’apprezzatissima serie tv Halt and Catch Fire e nel 2017 prende parte alla terza stagione di Fargo. Come se non bastasse, è entrato a far parte dell’universo DC Comics con Batman v Superman: Dawn of Justice. Prossimamente lo vedremo in Destroyer di Karin Kusama e in Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino.



Stephen Dorff

A interpretare un altro dei protagonisti della serie, il detective Roland West, c’è Stephen Dorff, attore che ha cominciato a lavorare al cinema e in tv da ragazzino e che si è costruito nel tempo un notevole curriculum. Ha recitato in film come Backbeat, in cui interpretava il primo bassista dei Beatles Stuart Sutcliffe, Attacco a Hollywood di John Waters, l’horror cult Blade e Somewhere di Sofia Coppola. Nonostante le premesse degli anni ’90, però, non è mai riuscito a fare il grande salto e a diventare un attore di primo piano. Chissà che la terza stagione di True Detective non rappresenti l’occasione di una svolta…



Ray Fisher

Chiude la cinquina degli attori principali del cast di True Detective 3 Ray Fisher, che interpreta Henry Hays (figlio di Wayne). Il ragazzo si è fatto le ossa a teatro e si è fatto conoscere dalla platea internazionale con un cameo nei panni del supereroe Cyborg in Batman v Superman: Dawn of Justice, ruolo che ha poi ripreso in Justice League. Nel 2020 dovrebbe essere il protagonista di uno stand-alone dedicato proprio al personaggio della DC Comics.



True Detective 3: il cast secondario



Mamie Gummer

Mamie Gummer interpreta Lucy Purcell. Figlia di Maryl Streep, esordisce come attrice proprio al fianco della madre a soli tredici anni in Heartburn – Affari di cuore. Ha preso parte a film come Effetti collaterali e Cake, mentre in tv è stata la protagonista di Emily Oens, M.D., chiuso però alla prima stagione, e ha recitato in otto episodi di The Good Wife.



Jodi Balfour

Jodi Balfour interpreta Lori. Attrice sudafricana poco più che ventenne, si fa conoscere al pubblico canadese con ruoli minori al cinema e tv, fino all’exploit della serie Bomb Girls, incentrata sul ruolo delle donne durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2017 colpisce l’attenzione nel ruolo di Jackie Kennedy in un unico episodio della serie tv The Crown.



Josh Hopkins

Josh Hopkins, qui nel ruolo di Jim Dobkins, non ha mai sfondato su grande schermo (tra i film in cui ha recitato ci sono G.I. Jane e La tempesta perfetta, ma dal 2014 non ha più calcato un set cinematografico), ma è noto al pubblico televisivo grazie ai suoi ruoli in numerose serie tv, da Ally McBeal (dove era Raymond Millbury) a Cougar Town (in cui era Grayson Ellis).



Rhys Wakerfield

Dopo la gavetta fra cinema e tv in Australia, Rhys Wakerfield (nel cast della terza stagione di True Detective come Freddy Burns) nel 2011 è fra i protagonisti del thriller subacqueo prodotto da James Cameron Sanctum 3D. Due anni dopo prende parte a The Purge, film destinato a dare vita a un vero e proprio franchise. Sempre attivo su grande schermo, dovrebbe dirigere a breve il suo primo film da regista.



Michael Greyeyes

Nel ruolo di Brett Woodard c’è questo attore, coreografo e regista canadese di lunga esperienza, che nel 2017 ha interpretato Toro Seduto al fianco di Jessica Chastain in Woman Walks Ahead e nello stesso anno ha preso parte alla serie tv Fear the Walking Dead.



Sarah Gadon

Sarah Gadon, qui nei panni di Elisa Montgomery, è un’attrice canadese classe 1987 con all’attivo numerose esperienze lavorative, da A Dangerous Method e Cosmopolis di David Cronenberg a The Amazing Spider-man 2 – Il potere di Electro di Marc Webb, passando per Enemy di Denis Villeneuve. Di recente è stata la protagonista della serie tv Alias Grace.



Jon Tenney

Jon Tenney è Alan Jones. Noto soprattutto per il ruolo di Fritz Howard nelle serie televisive The Closer e Major Crimes, ha lavorato in varie altre serie tv, da E giustizia per tutti a Scandal. Al cinema ha recitato in Legion e Lanterna Verde.



Brandon Flynn

Brandon si è fatto conoscere dal pubblico, soprattutto giovanile, per il ruolo di Justin Foley nella controversa serie tv Tredici. In True Detective interpreta Ryan Peters.



Michael Graziadei

A interpretare Dan O’Brien c’è Michael Graziadei, noto per essere l’interprete da quindici anni di Daniel Romalotti nella soap opera Febbre d’amore. Ha anche preso parte ad American Horror Story.



Deborah Ayorinde

Attrice britannica nota soprattutto per aver preso parte alla serie tv Luke Cage e al film Girls Trip, interpreta Becca Hayes, figlia di Wayne.



Lonnie Chavis

Giovanissimo e talentuoso attore, Lonnie interpreta Henry Hays da piccolo. Ha già preso parte, fra le altre cose, alla serie tv This Is Us.



Emily Nelson

Chiude questo elenco del cast di True Detective 3 Emily Nelson, nel ruolo di Margaret. Ha partecipato a varie serie tv, fra cui Code Black.