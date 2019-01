Il ricordo del caso relativo alla scomparsa improvvisa di due ragazzini in Arkansas nel 1980 fa andare la memoria di Wayne Hays, detective ormai in pensione da un po' di anni, in luoghi oscuri e reconditi della sua mente. E' proprio a Hays e al suo partner dell'epoca, Roland West, che venne infatti affidato il compito di indagare sulla sparizione dei giovani Purcell 35 anni fa. Ciò che inizialmente sembrava un classico caso di allontanamento di minori si è trasformato in una vera e propria missione per l'ormai anziano poliziotto, che ancora oggi, nel 2015, non riesce a trovare le risposte di cui avrebbe bisogno per poter voltare veramente pagina. Sfoglia la gallery del primo episodio diTrue Detective 3, in onda in versione originale sottotitolata lunedì 14 gennaio alle 03.00 (in contemporanea con gli U.S.A.) e poi in replica alle 21.15