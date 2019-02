Dalla New York degli anni Sessanta e Settanta alle Montagne Rocciose canadesi: i personaggi di Christina Hendricks di strada ne hanno fatta tanta, e anche lei! Indimenticabile nel ruolo di Joan Harris nella serie cult Mad Men , l'abbiamo ritrovata con molto piacere in Tin Star al fianco di Tim Roth nelle vesti dell'agguerrita Elizabeth Bradshaw. In attesa dei prossimi appuntamenti con la seconda stagione della serie, in onda il venerdì sera alle 21.15 in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic, sfoglia la gallery con le foto più belle di Christina Hendricks . - Tin Star 2, scopri lo speciale sulla serie.