The Loudest Voice, episodio 1: 1995. Dopo essersi dimesso da CNBC, Roger Ailes viene reclutato da Rupert Murdoch per dare vita a un nuovo canale di notizie: Fox News Channel. Per arrivare prima della concorrenza, per batterla, Ailes mette sotto pressione i suoi collaboratori: riuscirà a farcela in soli sei mesi? - The Loudest Voice, episodio 2: 2001. Fox News è a tanto così dal superare CNN nella classifica dei canali di informazione più seguiti, ma ecco arrivare un vero e proprio terremoto sociale, politico, economico, mondiale: l'11 settembre. A quel punto, Ailes decide di spingere sul patriottismo, perché è evidente: il paese è in guerra. Grazie al suo sapiente lavoro di manipolazione delle notizie, Fox News finalmente diventa il canale più seguito, nonché il punto di riferimento per i Repubblicani e anche, seppur non ufficialmente, il portavoce mediatico del Governo. Sfoglia la gallery con le immagini del primo e del secondo episodio di The Loudest Voice, in onda su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia mercoledì 4 dicembre alle 21.15.