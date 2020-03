Il Trono di Spade torna su Sky. Tutte le stagioni potranno essere riviste dal pubblico o apprezzate per la prima volta, doppiate in italiano o in lingua originale. Un modo per intrattenersi, cimentandosi nuovamente nell’universo creato da, in questo periodo di auto quarantena. Per rinfrescare un po’ la memoria, ecco i protagonisti dell’acclamata serie TV. I personaggi sono tanti, dunque l’elenco presenterà soltanto i 20 che si sono particolarmente distinti nell’arco delle varie stagioni.