Il Trono di Spade è finita per sempre, ma niente paura: per salutare i fan come si deve, HBO ha realizzato un documentario della durata di quasi due ore interamente ambientato sui set della serie durante le riprese dell'ultimo capitolo. Dalle reazioni del cast durante la lettura delle ultime sceneggiature alle interviste ai membri della crew (addetti al trucco prostetico, stuntmen, interpreti di ruoli minori, il "responsabile della neve", etc), passando ovviamente per registi e producer, The Last Watch (l'ultima guardia) ci svela cos'è successo dietro le quinte della serie cult più amata e vista degli ultimi dieci anni. L'appuntamento è per lunedì 3 giugno alle 21.15, ovviamente su Sky Atlantic: sfoglia la gallery - Game of Thrones, The Last Watch: il documentario in onda su Sky lunedì 3 giugno