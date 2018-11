Il Trono di Spade, svelato il titolo del primo prequel

George R. R. Martin ha rivelato il titolo del primo spin-off de Il Trono di Spade, che si svolgerà durante un momento buio per Westeros, circa diecimila anni prima degli eventi narrati nella serie in onda su Sky Atlantic.

È tempo di novità, per i fan de Il Trono di Spade, la serie tv cult prodotta da HBO e in onda su Sky Atlantic, di cui è attesa per il 2019 la stagione conclusiva. George R. R. Martin, autore dei libri da cui è tratto lo show, ha infatti rivelato sul suo blog quale sarà il titolo del primo prequel: The Long Night.



The Long Night, ovvero La Lunga Notte. Un nome che per forza di cose fa accendere una lampadina nelle teste dei lettori dei romanzi di Martin. Il titolo fa infatti riferimento al periodo più buio vissuto dal continente di Westeros, sprofondato nell’oscurità dopo l’epoca conosciuta come l’Età degli Eroi. Stiamo parlando, quindi, di fatti accaduti circa diecimila anni prima di quelli narrati nelle otto stagioni de Il Trono di Spade.



Sul suo blog George R. R. Martin ha anche confermato che la star Naomi Watts è stata scelta per recitare in quello che sarà il primo di, probabilmente, vari prequel de Il Trono di Spade, e ha espresso grande soddisfazione per la scelta, aggiungendo che la sceneggiatrice e possibile showrunner Jane Goldman è alle prese con il casting, per cui altri nomi saranno annunciati a breve.