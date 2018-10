Il Trono di Spade, Naomi Watts nel cast del (primo) prequel

L’attrice nota per film come Mullholland Drive , 21 grammi e The Impossible è stata scelta fra i protagonisti del primo prequel de Il Trono di Spade , scritto da Jane Goldman e George R.R. Martin e prossimanente in produzione: continua a leggere e scopri di più

Che almeno un prequel de Il Trono di Spade vedrà la luce nei prossimi anni (ma probabilmente ce ne saranno altri), è ormai cosa certa. Mentre i fan della saga sono in paziente attesa dell’ultima stagione dello show, in onda su Sky Atlantic in contemporanea con la messa in onda statunitense entro la seconda metà del prossimo anno, la produzione di questo primo spin-off è infatti in partenza l’anno prossimo. E per quanto al momento i dettagli siano davvero pochissimi, è già arrivata una succosa notizia: fra gli attori protagonisti ci sarà Naomi Watts.

Che una star di primissimo livello del calibro di Naomi Watts sia stata scelta per il prequel de Il Trono di Spade rende l’idea di quanto HBO sia decisa a puntare sugli show “collaterali” alla serie tv originaria. Del personaggio interpretato dall’attrice resa nota da pellicole come Mullholland Drive, 21 grammi e The Impossible sappiamo ancora poco, come di tutto il resto del prequel. Ma già sono trapelati alcuni dettagli.

Secondo Variety Naomi Watts interpreterà "una carismatica donna di mondo, che nasconde però un oscuro segreto”. Una descrizione piuttosto generica, che però rimanda già ai tanti intrighi a cui ci ha abituati Il Trono di Spade. Quest’informazione va poi collocata nel contesto in cui si svolgerà il prequel, che per quanto ne sappiamo avrà luogo all’incirca 10000 anni prima dei fatti narrati nella serie tv in onda su Sky Atlantic, durante il periodo di passaggio fra l’Età degli Eroi e “il periodo più buio di Westeros”, alias la Lunga Notte.

È probabile, quindi, che ci imbatteremo in personaggi leggendari come Bran il Costruttore e Lann l’Astuto, che diedero rispettivamente vita alle casate degli Stark e dei Lannister, e in tanti altri nomi che abbiamo sentito citare qua e là dai protagonisti de Il Trono di Spade. Del soggetto ancora avvolto nel mistero si sono occupati lo stesso George R.R. Martin, autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, e Jane Goldman, sceneggiatrice di Kick-Ass, X-Men – Linizio e Kingsman – Secret Service, che ha curato anche lo script del pilot e che probabilmente sarà lo showrunner del prequel.

Il Trono di Spade: ecco di cosa parlerà il prequel

Il Trono di Spade: ecco quali personaggi potremmo vedere nel (primo) prequel