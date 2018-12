I'm Dying Up Here - Chi è di scena? 2: Ora mi vedi?

I'm Dying Up Here, stagione 2, episodio 8

Now You See Me, Now You Don't è l'ottavo episodio della seconda stagione di I'm Dying Up Here - Chi è di scena?. Nick si lancia nell'etere, e passa una piacevole settimana in radio. Che abbia trovato la sua vera vocazione? Serata per sole donne per Cassie e Dawn, che si ritrovano a esibirsi in un club per donne lesbiche. Dramma in vista, e non solo tra la clientela. Eddie è costretto a tornare al suo vecchio lavoro: ha bisogno di un'entrata fissa per tirare fino alla fine del mese, e per ora la stand-up comedy non è abbastanza. Ralph vorrebbe che Adam prendesse più sul serio il suo ingaggio televisivo. Mandy chiede a Goldie di darle una mano e di mettersi in contatto con un suo vecchio amico, uno che conta. Un decisamente poco contento Bill deve rimpiazzare Roy all'ultimo minuto e non ci pensa due volte a rinfacciare la cosa a Goldie. Lui non è il sostituto di nessuno!