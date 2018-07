Gomorra 4, anticipazioni: i video di Azzurra (Ivana Lotito) dal set

L'attrice pugliese Ivana Lotito, sul set di Gomorra veste i panni di "una donna che sa amare, gioca con l'stinto e non ha dimestichezza con il potere", porta sulle spalle due cognomi pesanti come macigni, questi, come abbiamo potuto vedere nella terza stagione, le hanno imposto scelte radicali, talmente drastiche da segnare per sempre il proprio destino e quello del suo piccolo Pietro Savastano. Prima di sposarsi con Genny, figlio dell’indimenticato boss della camorra Don Pietro Savastano e di Immacolata, Donna Imma, Azzurra portava il cognome di suo padre, Avitabile. Dove la porterà la guerra tra suo marito Gennaro e suo padre Giuseppe? Come cambieranno, se cambieranno, le dinamiche familiari nella quarta stagione, in arrivo prossimamente su Sky Atlantic? Difficile dirlo, impossibile saperlo, inutile fare previsioni.

Nell’attesa spasmodica dei nuovi episodi, le riprese della serie continuano, così come abbiamo visto dai video di Salvatore Esposito. Il primo vedeva protagonista l’attore napoletano con il comico, attore, sceneggiatore, produttore e regista Ricky Gervais, grande fan della serie, nel secondo Genny ride e scherza con Marco D'Amore, sul set Ciro di Marzio, suo amico-nemico per la pelle che, morto nel finale di Gomorra 3, purtroppo per i fan, non rivedremo nella quarta stagione (se non in un’altra veste, non più come attore davanti alla macchina da presa, ma come regista). Intanto vediamo e sentiamo cosa ha da dirci Ivana Lotito sul set londinese da cui ci parla. Udite, udite, vuol farci mettere il muso nella nuova casa dei coniugi Savastano, ma non illudetevi troppo, niente spoiler all’orizzonte, se non una magra anticipazione che aumenta ulteriormente la nostra ansia di saperne di più.