Su Sky Atlantic sta per arrivare The L Word: Generation Q , il sequel/spin-off di The L Word , la rivoluzionaria serie tv creata da Ilene Chaiken e andata in onda su Showtime dal 2004 al 2009. In attesa di tornare nella soleggiata Los Angeles e, soprattutto, nelle vite di Bette Porter, Alice Pieszecki e Shane McCutcheon (l'appuntamento è ogni lunedì alle 21.15 a partire dall'11 maggio , episodi disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV), andiamo a scoprire il cast : scorri la gallery. - Per chi volesse vedere (o rivedere!) la serie madre, vi segnaliamo che le 6 stagioni di The L Word saranno disponibili On Demand e saranno in streaming su NOW TV dal 7 maggio.