La serie cult Dawson’s Creek torna in tutto il suo splendore su Sky Atlantic in occasione del ventennale. Dal 25 aprile al primo maggio, su Sky Atlantic +1 (canale 111) un pop-up channel interamente dedicato a Dawson & Co. farà rivivere ai fan le avventure romantiche e non solo della serie che ha segnato una generazione. Da Joey a Pacey, da Jack a Jen fino ad arrivare ovviamente a lui, Dawson, ecco le foto di come erano e come sono adesso gli attori che hanno incarnato un mito: sfoglia la gallery - Dawson’s Creek: dal 25 aprile si torna a Capeside