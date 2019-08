City on a Hill: il personaggio di Kevin Bacon nella serie tv

Un tempo ballava, giovanissimo, sulle note del celebre musical Footloose, mentre oggi sul set di City On A Hill Kevin Bacon veste i panni di un veterano dell’FBI corrotto.

City On A Hill: chi interpreta Kevin Bacon nella serie tv?

La serie targata Showtime approda su Sky Atlantic dal 3 settembre alle ore 21.15: nato da un’idea originale di Ben Affleck (che insieme a Matt Damon è anche executive producer) e sviluppato da Chuck MacLean, lo show porta in scena l’attore Kevin Bacon nei panni di Jackie Rohr. Rohr è un ex agente dell’FBI che durante la carriera si è fatto attirare da regali e bustarelle, in cambio di favori e informazioni riservate: nonostante sia stato un agente corrotto (anzi, “con una morale piuttosto elastica”), Rohr gode di un’ottima stima tra i colleghi e diventerà una pedina fondamentale all’interno di City On A Hill. Il personaggio interpretato da Kevin Bacon affiancherà il giovane vice-procuratore Decourcy Ward (Aldis Hodge) nella sua lotta per spazzare via la corruzione di cui è intriso il panorama della giustizia della Boston anni Novanta.

City On A Hill, la serie con Kevin Bacon su Sky Atlantic a settembre

Chi è Kevin Bacon

Classe 1958, Kevin Bacon esordisce nel mondo dello spettacolo negli anni Ottanta, recitando prima a teatro, poi in televisione, fino ad approdare sul grande schermo raggiungendo il pubblico internazionale. Dopo tanti anni davanti alla macchina da presa, Bacon decide di intraprendere la carriera di regista: nel 1996 debutta al timone di Losing Chase, con Kyra Sedgwick, Beau Bridges ed Helen Mirren, conquistando tre nomination ai Golden Globe. Inoltre, Bacon è pure musicista: alla fine degli anni Novanta ha fondato con il fratello Michael i The Bacon Brothers, duo rock con tre album in attivo.

City On A Hill, LE FOTO della serie tv

Kevin Bacon, la star di Footloose

Per l’attore americano la fama arriva nel 1984, quando Bacon veste il ruolo del protagonista nel musical Footloose (GUARDA IL TRAILER). Nel film diretto da Herbert Ross, Bacon è Ren McCormack, un ragazzo di Chicago che si trasferisce in un bigotto paesino dove è stata bandita la musica rock, ma con i suoi modi ribelli, lui saprà cambiare le cose. L’attore, elogiato per l’interpretazione, subito dopo l’uscita del film conquista la cover di People (GUARDA LA FOTO).

I 60 anni di Mr. Footloose

I migliori successi di Kevin Bacon

Dopo alcune apparizioni in commedie minori, la star nel 1990 recita in Tremors e Linea mortale, film che gli regalano il successo internazionale. Inizia per Bacon un periodo fiorente: eccolo nei panni di un omosessuale nel film JFK - Un caso ancora aperto di Oliver Stone, in Codice d’Onore al fianco di Tom Cruise e Jack Nicholson, nel thriller d’avventura The River Wild - Il fiume della paura con Meryl Streep. E ancora, Kevin Bacon compare in Sleepers, Apollo 13, L'uomo senza ombra, Mystic River, In the Cut, False verità, e Frost/Nixon, approdando persino nell’universo dei fumetti con X-Men - L'inizio del 2011, dove interpreta il “villain” Sebastian Shaw di casa Marvel. Molto attivo anche sul piccolo schermo, vanta una nomination ai Golden Globe per il ruolo da protagonista in I Love Dick e un Golden Globe e un SAG Award per Taking Chance.

City On A Hill, dal 3 settembre ogni martedì alle 21.15 su Sky Atlantic.