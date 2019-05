Catch-22: Christopher Abbott è John Yossarian

Un soldato, un uomo, un pazzo, ma solo per finta! Christopher Abbott è John "YoYo" Yossarian, il protagonista di Catch-22 , la nuova serie originale targata Sky tratta dal libro Comma 22 di Joseph Heller, un classico della critica antimilitaristica. In attesa di martedì 21 maggio alle 21.15, giorno del debutto su Sky Atlantic, continua a leggere e scopri di più.

Catch-22, Christopher Abbott è John "YoYo" Yossarian

John "YoYo" Yossarian è un aviatore (precisamente un aviatore specializzato allo sgancio delle bombe) della US Air Force impegnato, suo malgrado, nella Seconda Guerra Mondiale, precisamente sul fronte italiano. A differenza di quanto si possa pensare, il suo vero antagonista, però, non è il nemico, sempre lontano e indistinto, bensì lo stesso esercito di cui fa parte.

A dirla tutta, è il Colonnello Catchcart il vero bastone tra le sue ruote (o tra le sue ali!). L'iracondo e ambizioso comandante, infatti, continua ad aumentare il numero di missioni da compiere per completare il servizio. Da 25 a 30, da 30 a 35, e poi 40 e più, col risultato che l'ambito congedo si fa sempre più lontano.

Yossarian tenta in vari modi di evitare i suoi incarichi militari, e quando finalmente decide di dichiararsi pazzo per essere esentato dai suoi obblighi...incappa nel famigerato Comma 22. Che, in sostanza dice questo: Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo. Sì, insomma, una bella fregatura!

Cinico, disilluso (il nemico ormai è stato quasi definitvamente sconfitto, dunque per quale motivo loro continuano a volare e a rischiare la pelle??), decisamente pragmatico e disperatamente attaccato alla vita, John è però anche un commilitone affidabile e un eccellente "bombardatore". E' molto legato all'idealista e ultra patriottico Clevinger, il suo migliore amico in aviazione, ma forse anche in generale nella vita. Certe esperienze, infatti, creano legami che durano in eterno. Nel bene e nel male.

Catch-22, la trama della serie TV con George Clooney

Chi è Cristopher Abbott

Christopher Jacob Abbott (Greenwich, 10 febbraio 1986) è un attore statunitense noto al grande pubblico per aver recitato nella serie tv Girls. In Catch-22, Abbott veste i panni del protagonista, il bombardiere John "YoYo" Yossarian. Ma dove l'abbiamo già visto oltre a Girls? Nelle serie tv Nurse Jackie, Criminal Intent, Enlightened, The Sinner (stagione 1), Sandra, e nei film Art Machine, The Sleepwalker, Criminal Activities, Sweet Virginia, Tyrel, Vox Lux.

Separati alla nascita: Kit Harington o Christopher Abbott?

Christopher Abbott, le foto più belle del protagonista di Catch-22