Nel cast della serie ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia e in arrivo su Sky Atlantic il 21 maggio alle 21.15, insieme a George Clooney ci sarà anche Hugh Laurie: scopriamo il meglio della sua carriera, dal Dr. House a The Night Manager . INTERATTIVO: Scopri il meglio di Hugh Laurie al cinema e in tv.

Tratta dal libro Comma 22, sta per arrivare su Sky Atlantic la nuova produzione originale Sky: Catch-22 debutterà il 21 maggio su Sky Atlantic e nel cast insieme a George Clooney, Giancarlo Giannini e Christopher Abbott troviamo anche il talentuoso Hugh Laurie.

Catch-22, IL TRAILER

Catch-22, le ANTICIPAZIONI sulla serie con George Clooney

Il ruolo di Hugh Laurie in Catch 22

All’interno della miniserie ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, l’attore è il maggiore de Coverley, comandante dello squadrone presso la base aeronautica di Pianosa. Appassionato di musica jazz, che ascolta dal suo fonografo sorseggiando Martini, l’ufficiale dell’esercito si presenta come un uomo tutto d’un pezzo, ammirato e rispettato dai suoi uomini. Al fianco di Hugh Laurie troviamo George Clooney nelle vesti del colonnello Cathcart, originariamente interpretato da Martin Balsam nell'adattamento cinematografico del 1970 di Catch-22.

SCOPRI IL MEGLIO DI HUGH LAURIE







Un Golden Globe per Hugh Laurie

Il ruolo per cui l’attore è maggiormente conosciuto dal grande pubblico è probabilmente quello dell’irriverente Dr. House, protagonista dell’omonima serie tv in onda dal 2004 al 2012. Nei panni, anzi, nel camice del Dottor Gregory House, l’allergologo più famoso del piccolo schermo, Laurie ha ottenuto il Golden Globe nel 2006 e nel 2007 per il Miglior attore in una serie drammatica, a fronte di sei nomination complessive. Dieci anni più tardi la star ha stretto fra le mani il suo terzo Golden Globe come Miglior attore non protagonista in una serie grazie alla sua performance sul set di The Night Manager, serie tv diretta da Susanne Bier e tratta dal romanzo Il direttore di notte di John le Carré. Nella serie andata in onda su Sky Atlantic, Hugh Laurie interpreta Richard Onslow Roper, un ricco magnate implicato nel traffico illegale di armi.

Catch-22, le prime FOTO

Catch-22, la trama della serie TV con George Clooney

I ruoli al cinema di Hugh Laurie

Fra le migliori interpretazioni di Hugh Laurie sul grande schermo, approdato ad Hollywood nei lontani anni Novanta, ricordiamo il film del 1995 Ragione e sentimento: diretta da Ang Lee, la pellicola presenta un cast stellare, con Kate Winslet, Emma Thompson, Hugh Grant e Alan Rickman nei ruoli principali, affiancati da Laurie alias Mr. Palmer, un tranquillo uomo d'affari dai modi da vero gentiluomo. Indimenticabile, poi, la sua divertente versione di Frederick, il padre del topolino protagonista di Stuart Little - Un topolino in gamba (1999) e sequel.

Catch-22 è composta da un totale di sei episodi che sono pronti a portare i telespettatori tra gli intrighi, le paure e gli avvenimenti del secondo conflitto mondiale. L’appuntamento è per martedì 21 maggio, alle 21:15, su Sky Atlantic.